رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا

تأكد غياب ساديو ماني نجم منتخب السنغال عن افتتاح مباريات فريقه أمام منتخب تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2019.

ماني تلقى إنذارين خلال مشوار تصفيات البطولة امام كلا من مدغشقر وغينيا الاستوائية، وهو ما يعني إيقافه لمباراة واحدة ستطبق في كأس إفريقيا، وهو ما أكده مدرب أسود التيرانجا أليو سيسيه.

وقال سيسيه في تصريحات صحفية: "ساديو لاعب مهم بالنسبة لنا ومن الجيد أنه برفقتنا، الآن سيتعين علي الاختيار من بين 23 لاعبا. مستعدون لأي غيابات".

وأضاف "المجموعة متحفزة للغاية في الوقت الحالي، تواجد ساديو معنا سيكون جيدا، وحتى إن لم يتواجد فنحن فريق جيد. جميعنا يعلم قدرة ماني على تقديم بطولة جيدة".

وأشار "اللاعبون كذلك من حوله يمتلكون مستوى رفيعا، وبهذه الطريقة سوف نواصل المضي قدما".

وأبدى مدرب أسود التيرانجا استغرابه من لوائح الكاف التي أوقفت لاعبه "لا أعلم لماذا إن تلقى لاعبا بطاقة صفراء في التصفيات يتم إيقافه في بطولة أمم إفريقيا".

وأتم "الكاف قرر ذلك، ونحن سنثبت أن السنغال قادرة على إظهار قدراتها بدون ماني".

ويقع المنتخب السنغالي في مجموعة تضم منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا.

وتلتقي السنغال مع تنزانيا يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.

ثم تواجه الجزائر يوم 27 على نفس الملعب، قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات بلقاء كينيا في الأول من يوليو.

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