تشكيل كوبا أمريكا – جيريرو يقود بيرو.. وروندون أمل فنزويلا

السبت، 15 يونيو 2019 - 20:27

كتب : FilGoal

جيريرو - بيرو - أستراليا

يبرز الثنائي الهجومي باولو جيريرو، وخوسيه سالومون روندون في خطي هجوم بيرو وفنزويلا على التوالي، بالمباراة التي تجمعهما بعد أقل من ساعة.

بيرو تصطدم بـ فنزويلا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكوبا أمريكا 2019 على ملعب جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية.

ودفع ريكاردو جاريكا مدرب بيرو بمهاجمه المخضرم باولو جيريرو، ويسانده الخبير الآخر جيفيرسون فارفان.

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وفي تشكيلة فينزويلا، يبرز القائد توماس رينكون في خط الوسط، والهداف التاريخي روندون.

وتتصدر البرازيل المجموعة الأولى بـ3 نقاط إثر فوزها على بوليفيا في الليلة الماضية بثلاثية نظيفة بالمباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا 2019.

تشكيل بيرو:

حراسة المرمى: بيدرو جايّسي

الدفاع: لويس أدفينكولا – كارلوس زامبرانو – لويس أبرام – ميجيل تراوكو

الوسط: ريناتو تابيا – يوشيمار يوتون – جيفرسون فارفان – كريستوفر جونزاليس – كريستيان كويفا

الهجوم: باولو جيريرو

تشكيل فنزويلا:

حراسة المرمى: ويلكر فارينيز

الدفاع: روبيرتو روساليس – ميكيل فيانويفا – جون تشانسيّور – لويس ماجو

الوسط: توماس رينكون – يانخيل هيريرا – جيفيرسون سافارينو – جون موريو – جونيور مورينو

الهجوم: خوسيه سالومون روندون

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