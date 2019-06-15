سكاي: يونايتد مهتم بالتعاقد مع مدافع وست هام.. 45 مليون إسترليني + لاعب

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه الشديد بضم المدافع الفرنسي عيسى ديوب من صفوف وست هام يونايتد، حسبما كشفت شبكة سكاي.

وأشارت سكاي إلى "يونايتد يستعد لتقديم 45 مليون جنيه إسترليني إلى جانب لاعب في صفوف الفريق، مقابل الحصول على خدمات عيسى ديوب".

سكاي لم تُحدد اسم اللاعب الذي سيعرضه يونايتد على وست هام، ولكنها شددت على "وست هام لن يقبل العرض".

وست هام مُصر على أن عيسى ديوب ليس للبيع، ولن يستمع لأي عرض أقل من 60 مليون جنيه إسترليني، وفقا لـ سكاي.

عيسى ديوب صاحب الـ 22 عاما لعب 38 مباراة الموسم الماضي بقميص وست هام، ونجح في تسجيل هدفين.

وانضم عيسى ديوب إلى وست هام قادما من تولوز الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية عام 2018، في صفقة تُقدر بـ 22 مليون جنيه إسترليني.

ولم ينضم عيسى ديوب للمنتخب الأول في فرنسا، ولكنه مثل جميع الفئات السنية للديوك.

ويبحث مانشستر يونايتد على قلب دفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، فهل يقدر على إقناع وست هام بترك عيسى ديوب؟ لننتظر ونرى..

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