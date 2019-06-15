رئيس الاتحاد السنغالي: جئنا للفوز ببطولة أمم إفريقيا

السبت، 15 يونيو 2019 - 16:07

كتب : ياسر الشريف

السنغال

يرى أوجستين سنجور رئيس اتحاد الكرة السنغالي أن فرصة منتخب بلاده كبيرة جدا للفوز ببطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

وأوضح أوجستين أسبابه "لأننا نمتلك لاعبين أكفاء ومتميزين وعلى مستوى عال، حتى أقوى من السنوات السابقة التي كنا نلعب فيها بطريقة فردية ونعتمد على النجم الواحد كالحاج ضيوف وخليلو فاديجا على سبيل المثال، ولكننا الآن فريق جماعي يعتمد على الفريق ككل".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "جئنا للفوز بالبطولة لأننا نلعب على البطولة دائما. مصر تنظمها بشكل جيد وظهر ذلك من خلال استقبال البعثة في المطار وفي مقر إقامة المعسكر بمحافظة الإسماعيلية استعدادا للقاء منتخب نيجيريا وديا يوم الأحد القادم".

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وأشار سنجور في تصريحاته إلى أن بطولة الأمم الإفريقية هي الأكبر والأهم في إفريقيا و"تسعى كل المنتخبات للفوز بها وستظل رقم واحد ولا تقل أهمية عن بطولات أوروبا وكثير جدا شاهدنا لاعبين تألقوا في تلك البطولة واحترفوا في أكبر الأندية".

ووجه نصيحته إلى ثنائي ليفربول "أنصح كلا من ساديو ماني ومحمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول لاستكمال المشوار الأوروبي سويا لأنهما حققا إنجازا بالفوز ببطولة دوري أبطال اوروبا الأخيرة".

وعن سبب إقامة معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية رغم أن مجموعته في القاهرة، أوضح "لتميز طقسها وانفرادها بالهدوء والطبيعة، وقد شاهدنا ذلك منذ عامين خلال تواجدهم مع منتخب الشباب السنغالي خلال لقاءهم مع منتخب مصر وكنا سعداء بتلك الفترة وبالاستقبال والأجواء والملاعب".

ويقع المنتخب السنغالي في مجموعة تضم منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا.

وتلتقي السنغال مع تنزانيا يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.

ثم تواجه الجزائر يوم 27 على نفس الملعب، قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات بلقاء كينيا في الأول من يوليو.

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