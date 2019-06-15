رئيس الاتحاد السنغالي: جئنا للفوز ببطولة أمم إفريقيا

يرى أوجستين سنجور رئيس اتحاد الكرة السنغالي أن فرصة منتخب بلاده كبيرة جدا للفوز ببطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

وأوضح أوجستين أسبابه "لأننا نمتلك لاعبين أكفاء ومتميزين وعلى مستوى عال، حتى أقوى من السنوات السابقة التي كنا نلعب فيها بطريقة فردية ونعتمد على النجم الواحد كالحاج ضيوف وخليلو فاديجا على سبيل المثال، ولكننا الآن فريق جماعي يعتمد على الفريق ككل".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "جئنا للفوز بالبطولة لأننا نلعب على البطولة دائما. مصر تنظمها بشكل جيد وظهر ذلك من خلال استقبال البعثة في المطار وفي مقر إقامة المعسكر بمحافظة الإسماعيلية استعدادا للقاء منتخب نيجيريا وديا يوم الأحد القادم".