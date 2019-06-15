منافس مصر - مدرب أوغندا: نملك الجودة لتحقيق مفاجأة في أمم إفريقيا

السبت، 15 يونيو 2019 - 14:07

كتب : FilGoal

ديسابر

أعرب سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا عن ثقته الكبيرة في إمكانيات فريقه مؤكدا قدرة طيور الكركي على تحقيق المفاجأة في بطولة أمم إفريقيا 2019.

أوغندا تقع في المجموعة الأولى إلى جوار المستضيف مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وديسابر أظهر ثقته الكبيرة في لاعبيه قائلا لصحيفة "مونيتور" الأوغندية: "أولويتي أن أكون في تناغم مع لاعبيني. لا نملك تصنيفا مماثلا لمنتخبات كبيرة في القارة ولكننا نملك جودة جيدة".

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وأضاف "لا نملك لاعبين كبار ولكننا فريق جيد للغاية كوحدة واحدة. طالبت لاعبيني أن يظهروا كم أن أوغندا منتخبا جيدا، ولدينا لاعبين جيدين".

وأشار "العديد من الناس سيتحدثون عن أننا جيدين دفاعيا، وهذا حقيقي، ولكننا أيضا نملك قدرة هجومية".

وأتم تصريحاته "طالبت لاعبيني بأن يمتلكوا الثقة في خلق شيء ما بالجانب الهجومي؛ لأننا نستمتع بتلك الأشياء".

ومن المقرر أن يلعب منتخب أوغندا ضد كوت ديفوار وديا بحضور جماهيري اليوم السبت في آخر استعداداته قبل كأس الأمم الإفريقية.

ويفتتح منتخب أوغندا مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة الكونغو الديموقراطية يوم 22 يونيو الجاري.

ويلعب بعدها المنتخب الأوغندي ضد زيمبابوي ويختتم مشوار المجموعات بمواجهة منتخب مصر.

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