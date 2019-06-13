الإسماعيلي يدعم صفوفه بـ3 صفقات من الشباب

الخميس، 13 يونيو 2019 - 21:07

كتب : ياسر الشريف

هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي

بدأ نادي الإسماعيلي سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع 3 من اللاعبين من الشباب لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وتعاقد الإسماعيلي مع كل من كريم علاء ظهير أيمن فريق مصر للمقاصة وهو من مواليد 1999.

كذلك ضم عمرو البغدادي حارس مرمى المصري البورسعيدي ومنتخب الشباب وهو من مواليد 2000.

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وأخيرا تعاقد الإسماعيلي مع أحمد رجب صانع ألعاب فريق سموحة وهو من مواليد 1999.

الإسماعيلي يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري ويتبقى له مباراة واحدة فقط مؤجلة أمام الزمالك.

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