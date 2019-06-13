منتخب نيجيريا: فضلنا إقامة معسكرنا في الإسماعيلية عن إسبانيا ودبي

أثنى المنسق الإعلامي لمنتخب نيجيريا على حفاوة استقبال بعثة النسور في محافظة الإسماعيلية التي تحتضن معسكرهم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

وقال توين المنسق الإعلامي لمنتخب نيجيريا خلال مؤتمر صحفي له: "أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري فضل تنظيم المعسكر المغلق للمنتخب قبل البطولة في الإسماعيلية بدلا من إسبانيا أو دبي".

وأوضح "رئيس الاتحاد زار الإسماعيلية من قبل واطلع على أماكن تدريب المنتخب وفندق الإقامة ووجدها الأنسب للمنتخب من أجل المعسكر".

وأكمل "كل لاعبي المنتخب وأفراد البعثة لم يتقدم أحدهم بأي شكوى من فندق الإقامة أو المعسكر على الإطلاق والجميع يشعر بالراحة هنا ونركز فقط في التدريبات، وما نُشر غير ذلك لا يمت للواقع بأي صلة".

وواصل "البرنامج التدريبي الذي وضعه الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب ينفذ بدقة صباحا ومساء بالملعب الملحق بفندق الإقامة ونواصل الاستعداد لمواجهة السنغال يوم الأحد المقبل وديا في استاد الإسماعيلية".

وأتم تصريحاته "نأمل أن نتصدر مجموعتنا في البطولة ونتأهل للأدوار المقبلة من أجل إحراز اللقب".

ويلعب منتخب غينيا في المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا بجانب كل من بوروندي وغينيا ومدغشقر.

اقرأ أيضا:

الكاميرون.. "مانيبين" الذي زأر لأول مرة فساروا على خطاه

رباعي مصري ضمن أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا.. وغياب العميدين

ملاعب أمم إفريقيا - السويس.. فرصة أولى وأزمة تونسية

ناجي: لم أحسم الحارس الأساسي للمنتخب في أمم إفريقيا

رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

تعرف على ترتيب مباريات صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد