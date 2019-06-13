تقرير بلجيكي: مطالب بيراميدز تُعطل انتقال مهاجمه إلى جينك.. إلا إذا حدثت مُعجزة

الخميس، 13 يونيو 2019 - 19:45

كتب : FilGoal

الصورة من موقع libero البيروفي

زعمت صحيفة (Het Laatste Nieuws) البلجيكية تعطل صفقة انتقال المهاجم البيروفي كريستيان بينافينتي من بيراميدز إلى جينك البلجيكي بسبب المطالب المالية للفريق المصري.

وأشارت الصحيفة إلى "بينافينتي يتطلع للعودة من جديد إلى بلجيكا والانتقال إلى جينك ولكن الأقرب الآن عدم إتمام الصفقة".

لماذا؟ بيراميدز يطلب الحصول على 5 ملايين يورو مقابل السماح لـ جينك بضم بينافينتي وهو المبلغ الذي لا يرغب النادي البلجيكي في دفعه، وفقا لـ الصحيفة البلجيكية.

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مطالب بيراميدز المالية "الكبيرة" أوقفت بالصفقة بشكل كبير، "إلا إذا حدثت مُعجزة، وقتها ستتم الصفقة"، على حد وصف الصحيفة.

بينافينتي (24 عاما) انتقل إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شارلروا البلجيكي.

لاعب منتخب بيرو الذي تكون في لافابريكا (أكاديمية ريال مدريد)، خاض 12 مباراة مع بيراميدز في الدوري، مسجّلا 3 أهداف وصانعا 4 أهداف.

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