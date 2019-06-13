رسميا - راميريز يعود للبرازيل من بوابة بالميراس

الخميس، 13 يونيو 2019 - 19:39

كتب : إسلام أحمد

راميريز

أعلن نادي بالميراس البرازيلي تدعيم صفوفه بضم راميريز في صفقة انتقال حر.

راميريز البالغ 32 عاما فسخ تعاقده مع جيناسو سونينج الصيني ليعود للبرازيل مجددا بعد عدة تجارب في أوروبا وآسيا.

راميريز بدأ مسيرته كروزيرو لينضم لصفوف بنفيكا البرتغالي ثم تشيلسي الإنجليزي ومن ثم خوض تجربة صينية.

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اللاعب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع الفريق اللندني وقع على تعاقد يمتد لـ4 مواسم مع بطل الدوري البرازيلي.

راميريز تحدث عقب توقيعه ونقل الموقع الرسمي للنادي تصريحاته قائلا "أنه شرف كبير القول بأنني أصبحت جزءا من عائلة بالميراس، نحن سنذهب للبحث عن ألقاب جديدة".

وسيخضع اللاعب الدولي البرازيلي إلى الفحص الطبي الأسبوع المقبل.

ويتوقف الدوري البرازيلي حاليا بسبب استضافة البلاد لبطولة كوبا أمريكا على أن تعود المنافسات المحلية مجددا في منتصف يوليو.

ويحتل بالميراس الذي يدربه المخضرم لويس فيليبي سكولاري في حملة دفاعه عن اللقب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن سانتوس المتصدر بعد مرور 9 مباريات إذا خاض 7 مباريات فقط.

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