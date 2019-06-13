خاص مصدر مقرب من محمد شريف: يرفض الخروج معارا داخل مصر.. الاستمرار أو الرحيل لـ البرتغال

الخميس، 13 يونيو 2019 - 19:06

كتب : أحمد شاكر

محمد شريف - الأهلي - النجوم

كشف مصدر مقرب من محمد شريف جناح الأهلي رفض اللاعب الخروج معارا لأي فريق في الدوري المصري، مفضلا الاحتراف الخارجي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "محمد شريف يرفض الخروج إعارة لأي فريق داخل مصر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إما الاستمرار في صفوف الأهلي أو الاحتراف الخارجي".

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وكشف "محمد شريف يمتلك عرضين خارج مصر على سبيل الإعارة. عرض من السعودية وآخر من البرتغال من فريق جيل فيسنتي".

وتابع "اللاعب يميل لفكرة العرض البرتغالي واتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع النادي ولكن يبقى حتى الآن تحديد موقف الأهلي".

وانضم محمد شريف إلى الأهلي قادما من وادي دجلة وينتهي عقده مع المارد الأحمر بعد ثلاثة مواسم.

ولعب محمد شريف 9 مباريات هذا الموسم في الدوري والكأس ودوري الأبطال، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي بـ محمد شريف وبدونه من هنا

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