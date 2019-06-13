أبدى عصام الحضري فخره الكبير بالتواجد ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا.

عصام الحضري النادي : النجوم مصر

مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اختارت قائمة لأفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا حسب اختياراتهم، ومنهم عصام الحضري. (طالع التفاصيل)

وقال الحضري في تصريحات لـ FilGoal.com: "مبروك لمصر وليس للحضري أو أي لاعب لوجود 4 لاعبين في قائمة أفضل 30 لاعبا إفريقيا".

وأضاف "لولا مصر والمنتخب، لما عرفنا أحدا في إفريقيا أو العالم، وبالطبع هو أمر يسعدني وجودي وسط 4 مصريين في قائمة لمجلة من أكبر المجلات الرياضية على مستوى العالم".

الحضري تابع "الحمد لله أعتبر ذلك تكليلا لاجتهادي طوال مسيرتي لأكثر من 20 عاما مع أنديتي ومنتخب بلادي".

وواصل "هناك مغالطة تاريخية أنني حصلت على 3 بطولات إفريقيا 2006 و 2008 و2010 فقط، لكن الحقيقة أنني كنت ضمن قائمة المنتخب في 98 أيضا، وأشكر المجلة الفرنسية على إبراز ذلك".

صاحب الـ46 عاما استرسل "تلك القائمة فخر لمصر قبل أن تكون فخرا لي بالطبع، ووجود صورتي على غلاف المجلة وسط هؤلاء الأبطال أمر يسعدني جدا".

الحارس المخضرم أكمل "أشارك الشهر المقبل في مباراة اعتزال حارس الكاميرون في ألمانيا بلقاء يضم عدد من الأساطير".

وأتم "مستقبلي؟ أتدرب يوميا في (الجيم) من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية، لكنني لم أحسم أي شيء بعد، رفضت عددا من العروض للتحليل وسأستقر قريبا على خطوتي المقبلة".

عصام الحضري أنهى الموسم الحالي رفقة فريق النجوم، بعدما قضى معهم نصف الموسم الثاني، والحضري حاليا بلا ناد في انتظار تحديد خطوته المقبلة.

اقرأ أيضا:

الكاميرون.. "مانيبين" الذي زأر لأول مرة فساروا على خطاه

رباعي مصري ضمن أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا.. وغياب العميدين

ملاعب أمم إفريقيا - السويس.. فرصة أولى وأزمة تونسية

ناجي: لم أحسم الحارس الأساسي للمنتخب في أمم إفريقيا

رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

تعرف على ترتيب مباريات صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد