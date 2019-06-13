عبد الحفيظ: استبعاد معلول خسارة فنية كبيرة لتونس.. وإسبانيا الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قرار استبعاد علي معلول ظهير أيسر الفريق من قائمة منتخب تونس لكأس الأمم بمثابة مفاجأة غير لطيفة وخسارة فنية كبيرة لتونس.

وقال عبد الحفيظ عبر تصريحات لقناة النادي الأهلي: "معلول لديه خبرة وفنيات عالية، وتحدثت معه بعد قرار الاستبعاد".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي "أعتقد أنه حدث أمر ما كان وراء استبعاده، ولكن كل مدرب حر في خياراته بالطبع، ولا يمكن الخوض في الخيارات الفنية".

وتابع عبد الحفيظ "لكن المدرب فنيا سيخسر، لأن معلول يتميز بخبرات عالية جدا خاصة أن البطولة ستقام في مصر وشعبية معلول كبيرة جدا هنا".

وواصل سيد عبد الحفيظ تصريحاته "ولكن عسى أن تكرهوا شيئا، معلول كان بحاجة لراحة بعد موسم شاق، إلا أنني كنت أتمنى تواجده في كأس الأمم الإفريقية لأنه يستحق ذلك، فهو ملتزم ومحترف".

وأعلن آلان جيريس عن استبعاد علي معلول من القائمة النهائية قبل أسبوعين من انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

وعلى جانب أخر كشف عبد الحفيظ عن مفاضلة الجهاز الفني بين ثلاث دول أوروبية لإقامة معسكره الأوروبي استعدادا للموسم المقبل.

وقال عبد الحفيظ: "هناك عروض من بولندا وألمانيا لاستضافة المعسكر".

وتابع "إسبانيا تبدو الأقرب لاستضافة المعسكر الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته "الفريق سيبدأ تجمعه أواخر الشهر الجاري ونخوض عدة تدريبات قبل السفر".

ويتبقى للأهلي مباراتين في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك وكذلك مواجهة بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر وأخيرا سوبر 2018 أمام الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد.

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