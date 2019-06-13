مدرب جامبيا مازال يأمل في مشاركة منتخبه في كأس الأمم الإفريقية مكان الجزائر!

قال توم سانتيفيه المدير الفني لمنتخب جامبيا إنه مازال يأمل بالمشاركة بمنتخبه في كأس الأمم الإفريقية.. قبل 8 أيام من بداية البطولة!

وقال سانتيفيه في المؤتمر الصحفي بعد فوزه على المغرب وديا 1-0: "المشاركة في كأس أمم إفريقيا مازالت مطروحة بالنسبة لنا".

وأضاف "يوم الجمعة المقبل، لو تم قبول دعوتنا سنشارك بدلا من الجزائر في البطولة".

الجزائر تأهل كأول للمجموعة الرابعة في التصفيات بـ11 نقطة، ثم أتى منتخب بنين وصيفا بـ10 نقاط وبعدهما جامبيا بـ6 نقاط.

ولكن، شكا منتخب جامبيا نظيره التوجولي رابع المجموعة بسبب مشاركة جيمس أولوفادي دون جواز سفر، كونه نيجيري في الأساس، بحسب الشكوى الجامبية التي رفضها الكاف من قبل.

ويأمل المنتخب الجامبي في إلغاء نتائج توجو في المجموعة، وبالتالي خصم 6 نقاط من الجزائر التي فازت على توجو ذهابا إيابا.

وفي حال حدوث ذلك، يصبح لدى الجزائر 5 نقاط، في حين لم تحصد جامبيا من توجو سوى نقطة واحدة.

ويشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا.

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