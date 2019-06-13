مدرب جامبيا مازال يأمل في مشاركة منتخبه في كأس الأمم الإفريقية مكان الجزائر!

الخميس، 13 يونيو 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

قال توم سانتيفيه المدير الفني لمنتخب جامبيا إنه مازال يأمل بالمشاركة بمنتخبه في كأس الأمم الإفريقية.. قبل 8 أيام من بداية البطولة!

وقال سانتيفيه في المؤتمر الصحفي بعد فوزه على المغرب وديا 1-0: "المشاركة في كأس أمم إفريقيا مازالت مطروحة بالنسبة لنا".

وأضاف "يوم الجمعة المقبل، لو تم قبول دعوتنا سنشارك بدلا من الجزائر في البطولة".

أخبار متعلقة

لاعب الجزائر المستبعد "لأسباب أخلاقية" يقدم اعتذاره منتخب الجزائر يعلق رسميا على واقعة استبعاد بلقبلة: الانضباط خط أحمر مدافع الجزائر: بونجاح أفضل من محرز

الجزائر تأهل كأول للمجموعة الرابعة في التصفيات بـ11 نقطة، ثم أتى منتخب بنين وصيفا بـ10 نقاط وبعدهما جامبيا بـ6 نقاط.

ولكن، شكا منتخب جامبيا نظيره التوجولي رابع المجموعة بسبب مشاركة جيمس أولوفادي دون جواز سفر، كونه نيجيري في الأساس، بحسب الشكوى الجامبية التي رفضها الكاف من قبل.

ويأمل المنتخب الجامبي في إلغاء نتائج توجو في المجموعة، وبالتالي خصم 6 نقاط من الجزائر التي فازت على توجو ذهابا إيابا.

وفي حال حدوث ذلك، يصبح لدى الجزائر 5 نقاط، في حين لم تحصد جامبيا من توجو سوى نقطة واحدة.

ويشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا.

اقرأ أيضا

الحضري ودروجبا.. أسطورتان صنعا إرثا عظيما للكرة الإفريقية بمواجهاتهما المتكررة

اختر تشكيل مصر ضد تنزانيا وشاركه مع أصدقائك

مؤتمر أجيري: لا أهتم من سيحمل كأس أمم إفريقيا.. وسأرحل عن منتخب مصر إذا لم أحقق ما يريده

خبر في الجول – الزمالك يبدأ اتصالاته لضم إسلام عيسى.. ومصدر بـ المصري: سندرس كافة العروض

حوار في الجول – لو روا: نهائي 86 كان الأفضل لي في كأس الأمم.. ومعركة صلاح في 2019

المغرب 76 - من حلم لـ كابوس لـ واقع.. بين نيران حادثة الطائرة وقذيفة بابا

مصر 2019 الجزائر جامبيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: لاسارتي لم يأخذ وقته.. وهدرسفيلد طلب مبلغا ضخما لاستعارة رمضان 29 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: اتحاد الكرة سبب الأزمة.. تعامل مع الأهلي بلا رحمة ساعة | الدوري المصري
تشكيل مصر المتوقع – أجيري يدفع بـ دونجا وأحمد علي.. ودفاع "شبه أساسي" ضد تنزانيا ساعة | مصر 2019
المصري: الأهلي وبيراميدز طلبا ضم إسلام عيسى.. وقرارنا بشأنه خلال أيام ساعة | الدوري المصري
مدرب جامبيا مازال يأمل في مشاركة منتخبه في كأس الأمم الإفريقية مكان الجزائر! ساعة | مصر 2019
بين أوروجواي والبرازيل.. 4 عظماء فازوا بلقب كوبا أمريكا لاعبا ومدربا 2 ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي"

قد ينال إعجابك