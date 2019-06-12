تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع؟

يتوقع نجوم الكرة المصرية لـ FilGoal.com مشوار البطولة وهوية البطل.

واليوم موعدنا مع أحمد حسن. القائد التاريخي لمنتخب مصر والمتوج بأمم إفريقيا في أربع مناسبات.

أحمد حسن توقع بطولة مصرية، لكن المشوار لن يكون سهلا.

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