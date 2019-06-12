خاص بالفيديو – أحمد حسن يتوقع لـ في الجول طريق أمم إفريقيا.. مصر البطل بعد نهائي عربي

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 21:41

كتب : أحمد العريان

أحمد حسن يتوقع مشوار مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع؟

يتوقع نجوم الكرة المصرية لـ FilGoal.com مشوار البطولة وهوية البطل.

واليوم موعدنا مع أحمد حسن. القائد التاريخي لمنتخب مصر والمتوج بأمم إفريقيا في أربع مناسبات.

أحمد حسن توقع بطولة مصرية، لكن المشوار لن يكون سهلا.

شاهد توقعات الصقر من هنا..

اقرأ أيضا

الحضري ودروجبا.. أسطورتان صنعا إرثا عظيما للكرة الإفريقية بمواجهاتهما المتكررة

اختر تشكيل مصر ضد تنزانيا وشاركه مع أصدقائك

مؤتمر أجيري: لا أهتم من سيحمل كأس أمم إفريقيا.. وسأرحل عن منتخب مصر إذا لم أحقق ما يريده

خبر في الجول – الزمالك يبدأ اتصالاته لضم إسلام عيسى.. ومصدر بـ المصري: سندرس كافة العروض

حوار في الجول – لو روا: نهائي 86 كان الأفضل لي في كأس الأمم.. ومعركة صلاح في 2019

المغرب 76 - من حلم لـ كابوس لـ واقع.. بين نيران حادثة الطائرة وقذيفة بابا

مصر 2019 أحمد حسن منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

جلسة بين أمير مرتضى وخالد جلال لوضع خطة إعداد الموسم الجديد في الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – أحمد حسن يتوقع لـ في الجول طريق أمم إفريقيا.. مصر البطل بعد نهائي عربي 19 دقيقة | مصر 2019
المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد: جريزمان سيلعب لـ برشلونة‎ 21 دقيقة | أوروبا
بالصور - مشاركة صلاح الأولى في مران منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 22 دقيقة | مصر 2019
بشرى سارة لـ دي ليخت وبوجبا.. المحكمة الرياضية تعلق قرار إيقاف رايولا‎ 52 دقيقة | أوروبا
استعدادات أمم إفريقيا – جامبيا تدق ناقوس الخطر في المغرب ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 2 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 3 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 4 تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة

قد ينال إعجابك