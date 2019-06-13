المصري: الأهلي وبيراميدز طلبا ضم إسلام عيسى.. وقرارنا بشأنه خلال أيام

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي عن تلقي ناديه عروضا من داخل مصر وخارجها للتعاقد مع إسلام عيسى جناح الفريق.

وقال الخولي لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة النيل للرياضة: "بالفعل تلقينا عروضا من أندية داخل وخارج مصر لضم إسلام عيسى ولا تزال الإدارة في مرحلة دراسة هذه العروض".

وأوضح "العروض المصرية من ناديي الأهلي وبيراميدز، أما العرض الخارجي من أحد أندية تركيا".

وواصل "الإدارة لديها نية لبيع اللاعب بشرط أن يحقق النادي المصري أعلى استفادة".

وأفصح أيضا "اللاعب لديه رغبة في الانضمام لأحد هذه الفريق، وخلال أيام قليلة إدارة المصري ستحسم قرارها بشأن إسلام عيسى ثم سنعلن عن هذا القرار".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن بداية الزمالك في الاتصالات مع المصري للدخول في مفاوضات بشأن ضم إسلام عيسى. (طالع التفاصيل)

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

اقرأ أيضا

الحضري ودروجبا.. أسطورتان صنعا إرثا عظيما للكرة الإفريقية بمواجهاتهما المتكررة

اختر تشكيل مصر ضد تنزانيا وشاركه مع أصدقائك

مؤتمر أجيري: لا أهتم من سيحمل كأس أمم إفريقيا.. وسأرحل عن منتخب مصر إذا لم أحقق ما يريده

خبر في الجول – الزمالك يبدأ اتصالاته لضم إسلام عيسى.. ومصدر بـ المصري: سندرس كافة العروض

حوار في الجول – لو روا: نهائي 86 كان الأفضل لي في كأس الأمم.. ومعركة صلاح في 2019

المغرب 76 - من حلم لـ كابوس لـ واقع.. بين نيران حادثة الطائرة وقذيفة بابا