اسكواش - علي فرج ونور الشربيني يودعان بطولة ختام الموسم من دور المجموعات

ودع الثنائي علي فرج ونور الشربيني منافسات بطولة ختام الموسم من دور المجموعات في مفاجأة كبرى.

وتقام بطولة ختام الموسم بين أفضل 8 لاعبين، وتلعب لأول مرة في مصر بمول العرب في السادس من أكتوبر بتنظيم أندية وادي دجلة.

وودعت نور الشربيني المنافسات بعد خسارتها في ختام دور المجموعات أمام نوران جوهر لتحتل المركز الثالث، بينما تتأهل نوران رفقة نور الطيب.

أما علي فرج فرغم فوزه على النيوزلاندي بول كول إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتأهله، إذ احتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط وتخطاه محمد أبو الغار بعد الفوز على كريم عبد الجواد ليصبح لكل منهما 8 نقاط.

وتنطلق مباريات نصف النهائي في السابعة من مساء اليوم بمواجهة قوية بين رنيم الوليلي ونور الطيب.

ويليها مباراة أخرى قوية بين محمد الشوربجي وكريم عبد الجواد، قبل أن تواجه نوران جوهر الفرنسية كاميل سيرم اللاعبة الأجنبية الوحيدة في نصف النهائي.

وتختتم المباريات بمواجهة منتظرة بين طارق مؤمن ومحمد أبو الغار.

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