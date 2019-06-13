عبد الحفيظ: اتحاد الكرة سبب الأزمة.. تعامل مع الأهلي بلا رحمة

اتهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي مجلس اتحاد الكرة بالتسبب في الأزمة المثارة بشأن استكمال بطولة الدوري بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.

وصرح عبد الحفيظ خلال استضافته عبر قناة ناديه "اتحاد الكرة سبب الأزمة، فالمساواة في الظلم عدل، لكنه لم يتعامل مع كل الأندية بنفس المبدأ، وتعرض الأهلي لظلم شديد للغاية، وضغط مبارياتنا أكثر من مرة بلا رحمة".

وأشار "لقد لعب الأهلي 6 مرات في الدوري بين مباراتين في البطولة الإفريقية، بينما لم يلعب الزمالك سوى مرة واحدة ضد المصري".

وتساءل "إذا كان تأجيل المباريات لتأهل الزمالك للأدوار المتقدمة، فلماذا تأجلت مباراتيه ضد المصري وبيراميدز في الدور الأول؟".

وواصل "بالفعل اتحاد الكرة قام بتأجيل عدة مباريات للأهلي في الدور الأول ولكنه ضغطنا كثيرا باللعب كل 3 أيام، وهو ما لم يحدث مع المنافس".

واستطرد "البيان الأخير لاتحاد الكرة إقرار منه بأحقية الأهلي في مطالبه، فنحن نسعى لإنقاذ الموسم ومصلحة جميع الأندية".

وأردف "هل يعقل أن نستكمل بطولة الكأس باللاعبين الجدد بينما نخوض دوري أبطال إفريقيا بقائمة اللاعبين للموسم القديم، لذا كان مهما الحصول على ضمانات بشأن لوائح القيد الإفريقي".

وانتقل سيد عبد الحفيظ للحديث عن ملف التحكيم، مشددا "لا أشكك في حكام مصر، فهو يؤدون بشكل مميز في المباريات الخارجية لأنهم يلعبون تحت ضغوط أقل ويتسمون بالأريحية، أما في مصر فهناك تفاوت شديد في القرارات التحكيمية".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته "أخطاء التحكيم ليست متعة كرة القدم بل جزء منها، بل اعتبرها ظلم شديد، وأتمنى أن تطبق تقنية الفيديو في الموسم الجديد ليحصل كل فريق على حقه".

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