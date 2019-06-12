تغييرات جديدة.. هل يقام نهائي كوبا أمريكا 2020 من مباراتين؟‎

المزيد من التغييرات منتظر توقعها في كوبا أمريكا 2020 والتي تقام في الأرجنتين وكولومبيا بإقامة المباراة النهائية من مباراتين.

البطولة تقام لأول مرة في دولتين بتاريخ المسابقة وتعد حدث استثنائي من أجل إقامة البطولة مرة كل 4 سنوات زوجية.

وفقا لشبكة "TNT Sports" الأرجنتينية فأن الاتحاد الكولومبي والأرجنتين قد توصلا لقرار أن تقام مباراة الافتتاح في الأرجنتين.

المفاجأة هو إقامة المباراة النهائية على مباراتين بواقع مباراة في كل دولة.

وسيتم تأكيد القرار المتفق عليه بين الاتحادين في الاجتماع التنفيذي المقبل لاتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" والمقرر إقامته غدا الخميس بالموافقة أو الرفض.

وسبق لنهائي كوبا أمريكا أن أقيم على مباراتين في نسخ 1975 و1979 و1983 حيث لم تقم في دولة مستضيفة بل بين الدول المشاركة.

نسخة 2020 تشهد تغيير في نظام المسابقة إذ يتم تقسيم المنتخبات الـ12 المشاركة إلى مجموعتين بدلا من 3.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام من مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يتم تأكيد مشاركة إستراليا وقطر في النسخة المقبلة بعد تقديم دعوات خاصة لهم.

إستراليا ستشارك للمرة الأولى في تاريخها في حين تخوض قطر نهائيات كوبا أمريكا 2019 لأول مرة في تاريخها من أجل الاستعداد لكـأس العالم 2020.

ويقع أبطال آسيا في المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

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