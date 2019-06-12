مؤتمر أجيري: لا أهتم من سيحمل كأس أمم إفريقيا.. وسأرحل عن منتخب مصر إذا لم أحقق ما يريده

رفض خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الحديث المبكر عن المنتخب المرشح للفوز بكأس الأمم الإفريقية المقبلة، مؤكدا تركيز الفراعنة على المباراة الافتتاحية للبطولة أمام زيمبابوي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا وديا مساء غدا الخميس في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي الذي عقده بملعب برج العرب: "لا نفكر في أي شيء حاليا سوى مباراة زيمبابوي الافتتاحية".

وبسؤاله عن إمكانية رحيله من تدريب منتخب مصر في حالة فشل في الفوز بلقب البطولة رد قائلا: "أركز فقط على البطولة وأرتبط مع الاتحاد المصري بتعاقد وأنا أحترمه".

وأوضح "ولكن بالتأكيد إذا وجدت نفسي لا أحقق ما يريده منتخب مصر سوف أرحل عنه".

المدرب المكسيكي تابع تصريحاته "كنا نحتاج لمعسكر داخل مصر سواء في برج العرب أو القاهرة من أجل دخول اللاعبين في أجواء البطولة، والأفضل لنا هو المعسكر الداخلي وليس في أوروبا مثل باقي المنتخبات".

هل اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب هم الأفضل؟

سؤال آخر رد عليه أجيري قائلا: "معنا قائمة تضم 23 لاعبا اختارها الجهاز الفني عن قناعة تامة، لذلك لا نريد الحديث عن أي لاعب خارج هذه القائمة".

وأكمل "سنعود للقاهرة يوم 17 من الشهر الجاري لاستكمال المعسكر والاستعداد للمباراة الأولى في البطولة ضد زيمبابوي، وننتظر بشدة اللعب في استاد القاهرة أمام الجماهير المصرية".

وأتم تصريحاته "أناشد الجماهير المصرية بالحضور المكثف للمباريات وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة، جاهزون لأمم أفريقيا واكتملت صفوفنا بوصول صلاح ولابد أن يعلم الجميع بأن اللاعبين لديهم تركيز كبير على مباريات البطولة، خاصة وأنها على ملاعبنا وأمام جماهيرنا".

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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