خاص علاء عبد العال لـ في الجول: تدريب حرس الحدود؟ لا مانع.. ولكن لم يفاتحني أحدا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 22:50

كتب : أحمد شاكر

علاء عبد العال والجهاز الفني للداخلية

قال علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية إنه لا يمانع تدريب حرس الحدود.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب عبد العال من خلافة طارق العشري في حرس الحدود.

وكشف عبد العال لـFilGoal.com: "قرأت الخبر على بعض المواقع، تدريب حرس الحدود شرف لأنه فريق حاصل على بطولات".

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وأضاف "إذا فاتحوني في الأمر، فلا مانع من التفاوض. لم يتحدثوا معي حتى الآن".

وأكمل "بعض الوكلاء تحدثوا معي لتدريب بعض الأندية، ولدي أيضا عروض خارجية. سأدرسها لو لم يأت لي عرضا مناسبا من مصر".

وأنهى حرس الحدود الدوري المصري في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة.

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