مؤتمر المحمدي: استاد القاهرة له طابع خاص في مباريات المنتخب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 20:10

كتب : هاني العوضي

أحمد المحمدي - مصر

شدد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر على أن استاد القاهرة له طابع خاص ويمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر في مبارياته الهامة والحاسمة.

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا وديا مساء غدا الخميس في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وقال الحمدي خلال المؤتمر الصحفي: "نعول على استاد القاهرة خلال بطولة أمم إفريقيا الذي سيمتلئ بالجماهير لتشجيع المنتخب".

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وأضاف لاعب أستون فيلا الإنجليزي "نريد تحقيق إنجازا خلال البطولة وإسعاد الجماهير المصرية بالكامل".

وأتم المحمدي "أرى تركيزا وإصرارا من اللاعبين داخل المعسكر لم أشاهده خلال الفترة الماضية، لذلك نعد الجماهير بتقديم كل ما لدينا لإسعادهم".

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيري في المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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