الزمالك ينفي تلقي عروض لضم ساسي

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 17:44

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - سموحة - فرجاني ساسي

نفى رئيس نادى الزمالك تلقي إدارة النادي أى عروض رسمية للتعاقد مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأشار رئيس الزمالك إلى أن كل ما ينشر أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة عن وجود عروض لساسي لا أساس له من الصحة.

وطلب رئيس الزمالك من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يخص هذا الملف.

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كانت تقارير صحفية زعمت تلقي الزمالك عرضين من الهلال والنصر السعوديين لضم ساسي الذي تألق هذا الموسم مع الفريق الأبيض.

يذكر أن فرجاني ساسي يشارك مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام في مصر من 21 يونيو الجاري الى 19 يوليو المقبل.

وشهدت مباراة تونس وكرواتيا الودية أمس الثلاثاء عودة ساسي الذي غاب منذ فترة طويلة للإصابة.

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