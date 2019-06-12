ذا صن: تحسبا لرحيل دي خيا.. يونايتد يضع حارس أياكس على قائمة المطلوبين في الصيف

بدأ مانشستر يونايتد اتخاذ خطوات جادة للتعاقد مع حارس مرمى تحسبا لرحيل دافيد دي خيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ذكرت أن مانشستر يستعد للتقدم بعرض لنادي أياكس أمستردام الهولندي لضم حارسه أندري أونانا.

ومع اقتراب تعاقده من النهاية مع مانشستر يونايتد تشير التقارير إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم حارس منتخب إسبانيا.

ورصد النادي الإنجليزي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم أونانا من أياكس في حالة رحيل دي خيا.

أونانا البالغ من العمر 23 عاما خريج مدرسة برشلونة للناشئين وانتقل بعدها لصفوف أياكس الهولندي الذي قدم معه أداء مميز ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام توتنام.

ويستعد أونانا حاليا لقيادة منتخب الكاميرون في بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام قليلة في مصر.

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