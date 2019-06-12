وكيله: بوفون يرغب في خلافة كاسياس

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 18:27

كتب : إسلام أحمد

بوفون

صرح وكيل جانلويجي بوفون الحارس الإيطالي ليوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق بأن موكله مُهتم بخلافة الإسباني إيكر كاسياس في بورتو البرتغالي.

جيانلويجى بوفون

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يعلن كاسياس اعتزاله بعدما أصيب بأزمة قلبية قبل نهاية الموسم المنصرم.

سيلفيو مارتينا وكيل بوفون قال لصحيفة "أوجو" البرتغالية: "فكرة اللعب لبورتو تثير اهتمام بوفون".

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وتابع "على الرغم من عدم وجود عرض جاد ولم نتلق بأي مسؤول بعد، لكنه متفتح للانتقال لهم".

وأتم "نحن نتحدث عن ناد بتاريخ كبير يلعب في دوري أبطال أوروبا".

كاسياس غاب عن المشاركة في المباريات الأخيرة بقميص بورتو ولم يحدد بعد مستقبله سواء بمواصلة اللعب أو الاعتزال.

وخاض بوفون 25 مباراة في جميع المسابقات وحقق لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان خلال موسمه الوحيد.

وأصبح بوفون البالغ 41 عاما لاعبا حرا بعدما رفض تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي بعد موسم واحد بقميص العملاق الباريسي.

وذكرت تقارير سابقة أن الحارس الإيطالي سيحصل على فرصة العمل الإداري في يوفنتوس حال اعتزاله بنهاية الموسم.

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