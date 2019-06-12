أمير مرتضى: الزمالك سيشارك في البطولتين العربية والإفريقية.. والأمر ليس بيد اتحاد الكرة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك قبل لقاء حرس الحدود

أعلن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الفريق سيشارك في البطولتين العربية والإفريقية بالموسم الجديد.

وصرح أمير مرتضى عبر برنامج الماتش "نتمنى وضع جدول منتظم ومحدد مسبقا لجدول الدوري في ظل أن الارتباطات الإفريقية معروفة ومحدددة بثلاثة أيام، فإعداد جدول دوري وموعد بداية وانتهاء المسابقة أمر سهل".

وأشار "من يريد المشاركة في أكثر من بطولة فهو أمر يرجع لأي ناد، يريد الاستفادة من كل لاعبيه وفترتي القيد".

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وأكد أمير مرتضى "الزمالك سيشارك في كل البطولات العربية والإفريقية ولن نشتكي".

واستطرد "الأمر ليس بيد اتحاد الكرة أن يجبر ناد على عدم المشاركة في بطولة ما، لا توجد لائحة تنص على ذلك".

وأتم تصريحاته "الأهم ألا يشتكي ناد من عدم تأجيل مبارياته".

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