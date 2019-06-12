الزمالك: لماذا التفكير في تمديد عقد ساسي.. وسنعمل ما في صالح شيكابالا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 01:08

كتب : FilGoal

تدريب خاص لـ ساسي قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان

يرى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه لا داع للاستعجال في تمديد تعاقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأكد أمير مرتضى عبر قناة صدى البلد "لم تصل لفرجاني ساسي أي عروض رسمية، فالبعض تناسى أن الموسم مستمر ويتبقى لنا 3 مباريات مهمة في الدوري".

وشدد "نحن في مرحلة مهمة جدا بحاجة لتركيز ثم سيتم تقييم اللاعبين والعروض وفقا لمصلحة النادي واللاعب".

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وتساءل "لماذا التمديد ويتبقى في عقد ساسي موسمين".

وواصل "النظر للأمام ووضع خطة مستقبلية أمر جيد بالتأكيد، ولكن كرة القدم مثل البورصة فاللاعب أسهمه تصعد وتهبط وكذلك الأندية واللاعبين".

وبشأن إمكانية الموافقة على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة في ضم شيكابالا، أتم أمير مرتضى "شيكابالا نفس الرد، فهو لاعب انتهت إعارته، وإذا كانت الرغبة متبادلة بين الزمالك والمقاصة مع شيكابالا سنعمل ما في مصلحة اللاعب".

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