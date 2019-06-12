اسكواش - منافسات شرسة لحسم التأهل في أخر أيام دور المجموعات ببطولة ختام الموسم

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات ببطولة ختام الموسم لرجال وسيدات الاسكواش والمقامة بين أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

ولم يضمن التأهل بشكل رسمي إلى نصف النهائي سوى الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي كل منهما على قمة مجموعته.

وتقام بطولة ختام الموسم لأول مرة في مصر بتنظيم وادي دجلة في مول العرب بالسادس من أكتوبر.

وتشهد مواجهات اليوم الأخير منافسات شرسة لحسم البطاقات المؤهلة لنصف النهائي.

*إذا انتهت المباراة بنتيجة 2-1 في الأشواط (يحصل الفائز على 3 نقاط والخاسر ولا نقطة)، أما في حالة الفوز 2-0 (يحصل الفائز على 4 نقاط والخاسر نقطة واحدة)*

في منافسات السيدات تتصدر رنيم الوليلي بـ11 نقطة يليها الفرنسية كاميل سيرم 4 نقاط وتيسني إيفانز 3 نقاط، والنيوزلاندية جويل كينج نقطتين.

وفي المجموعة الثانية تتصدر نوران جوهر بـ 5 نقاط يليها سارة جان بيري 4 نقاط متفوقة بفضل المواجهات المباشرة على نور الشربيني بنفس عدد النقاط وأخيرا نور الطيب برصيد 3 نقاط.

وعلى مستوى الرجال يتصدر كريم عبد الجواد بـ 8 نقاط يليه الثنائي علي فرج ومحمد أبو الغار 4 نقاط والتفوق لفرج بالمواجهات المباشرة، ويتذيل بول كول الترتيب بلا رصيد من نقاط.

أما المجموعة الثانية فيأتي الشوربجي في الصدارة برصيد 10 نقاط ثم طارق مؤمن ودييجو إلياس 4 نقاط ويتذيل سيمون روزنر الترتيب بنقطتين.

وتفتتح مباريات اليوم في السابعة مساء بمواجهة الفرنسية كاميل سيرم أمام الويلزية تيسني إيفانز وتتأهل الفائزة منهما إلى نصف النهائي رفقة رنيم الوليلي.

يعقب اللقاء مواجهة صعبة بين طارق مؤمن والبيروفي دييجو إلياس والفائز منهما أيضا يتأهل رفقة محمد الشوربجي.

بعد ذلك تلعب نور الشربيني أمام نوران جوهر وتتأهل الفائزة إلى نصف النهائي، ونفس الحال لمواجهة نور الطيب وسارة جان بيري.

أما علي فرج فيلاقي النيوزلاندي بول كول الذي فقد فرصة التأهل، وفوز فرج قد لا يكفي لتأهله حال فاز محمد أبو الغار في المباراة الختامية على كريم عبد الجواد وتساوت النقاط بين الثلاثي بـ 8 نقاط.

في تلك الحالة يتم الأخذ بأفضل معدل نقاط بين الثلاثي ليتأهل 2 منهم إلى نصف النهائي.

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