نتيجة تاريخية.. سيدات الولايات المتحدة تسحقن تايلاند بـ13 هدفا‎

نجحت سيدات الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أكبر فوزا في تاريخ كأس العالم للسيدات بالفوز بنتيجة 13-0 على تايلاند.

المباراة الأخيرة في الجولة الأولى شهدت ضربة البداية لحامل اللقب والمنتخب الأكثر تتويجا برصيد 3 ألقاب.

أليكس مورجان تقدمت في الدقيقة 12 من بداية اللقاء للولايات المتحدة، وأضافت روز ليفلي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

أهداف الشوط الأول انتهت بهدف ليندسي هارون في الدقيقة 32.

سامانتا ميويس سجلت الهدف الرابع في الشوط الثاني والذي يحمل رقم 800 في تاريخ المسابقة.

مورجان عادت لتسجل الهدف الثاني لها والخامس لبلادها في الدقيقة 53، وعززت ميويس النتيجة بهدف سادس في الدقيقة التالية.

دقيقتين فقط فصلتا بين الهدف السادس والسابع إذ سجلت ليفلي الهدف الثاني لها.

الدقيقة 74 شهدت هدف مورجان الثالث ثم سجلت ميجان الهدف التاسع في الدقيقة 79، الهدف العاشر جاء بتوقيع مورجان في الدقيقة 81.

مالوري بوج سجلت الهدف الحادي عشر في الدقيقة 85، ثم عززت مورجان سجلها التهديفي بهدف خامس لتعادل رقم أكثر لاعبة تسجيلا لأهداف في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.

كارلي لويد سجلت الهدف الأخير والثالث عشر في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، لتصبح سابع لاعبه تسجل بقميص الولايات المتحدة في المباراة كأكثر منتخب يسجل له أكثر من لاعبه في مباراة واحدة.

لويد سجلت للمباراة الخامسة على التوالي في كأس العالم في النسخة الحالية والماضية، فيما حصدت مورجان لقب أفضل لاعبة في مباراة.

لتتصدرن سيدات الولايات المتحدة ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن السويد التي حققت الفوز على تشيلي بنتيجة 2-0.

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