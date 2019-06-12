أمير مرتضى: المدرب المصري الأنسب للزمالك حاليا.. جروس جاء إلى مصر لرفع سعره

نفى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي بالزمالك أي خلاف بينه وبين رئيس النادي حول هوية أو جنسية المدير الفني للفريق.

وصرح أمير عبر برنامج "الماتش" "لست عضوا في مجلس الإدارة أو لي صوت في اختيار المدير الفني، أنا مشرف عام على الكرة وألتزم بسياسة النادي المادية في ضوء الإيرادات والمصروفات، ونعمل وفقا للإمكانيات المتوفرة، هناك مدربون مصريون كبار قادرون على تحمل المسؤولية".

وأشار "ستجمعني جلسة بالمدير الفني خالد جلال لوضع برنامج الفترة القادمة وإمكانية خوض معسكر الإعداد، ندعمه ونثق به ويتمتع بكافة الصلاحيات".

وواصل "الجهاز الفني الحالي تنتظره 5 أو 6 مباريات بأربع بطولات بواقع 3 في الدوري و3 في كأس مصر ومباراتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري".

وشدد أمير مرتضى "كل الدعم للجهاز الفني بقيادة خالد جلال، فهو لم يأخذ فرصته ليقال أنني سنتعاقد مع مدرب أجنبي".

وأردف "كريستيان جروس كان معروفا منذ 3 أشهر أنه وقع لناد آخر سيبدأ العمل معه في يوليو، ولكن لم يصح أن نصرح بهذا الكلام في ظل التأهل للمراحل الأخيرة في الكونفدرالية لتفادي تشتيت اللاعبين".

وأوضح "من قبل انتهاء تعاقد جروس والتفاوض معه للتجديد، علمنا أنه تلقى عرضا مغريا وبمقابل مادي أكبر مما يتقاضاه في الزمالك، لقد رغبة المدرب السويسري التواجد في مصر لمدة سنة ليرفع سعره حتى يعود مجددا إلى الخليج، كل المدربين واللاعبين يفكرون بهذه الطريقة".

واستطرد "لذا كان القرار بتعيين مدرب مصري لأنه من الصعب جدا فنيا وليس ماديا بأن نتعاقد مع مدرب أجنبي لم يسبق له العمل في مصر قبل المباريات الأخيرة في الدوري والكأس، لذا كان الأصلح التعاقد مع مدرب مصري ونتمنى لخالد جلال التوفيق".

ووجه رسالة للمدرب السويسري "أشكره وأحترمه جدا، لقد عملت معه طوال الموسم، يتسم بمميزات عديدة وكذلك عيوب نحاول ألا تظهر منها ما علاقة بالتعامل مع اللاعب المصري أما الفنيات فهو حر فيما يفعله لقد عمل ونجح وبذل أقصى ما لديه، هذا احتراف، لقد اشترط أن ينتهي التعاقد أواخر يوليو، لأنه لم يكن يعلم أن الموسم سيمتد لبعد هذا الموعد لقد ساعدناه بكل إمكانياتنا، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا، فلا يوجد إجماع على أحد، بدليل أن جماهير الزمالك أبدت رضاها عنه على فترات وأوقات أخرى أبدت استياءها نتعامل مع واقع، وليست نهاية الكون وسنحاول التطوير حتى إذا كان جروس اسما كبيرا، سنحاول ضم الأفضل على مستوى اللاعبين والمدربين".

في سياق آخر، قال أمير مرتضى "لا مانع من إقامة السوبر المصري في أي وقت، الزمالك ليس لديه مشكلة، بل إننا أكثر ناد متساهل هذا الموسم وسط المشاركة في أكثر من بطولة ولم نعترض على تأجيل مباريات لأندية أخرى بل ركزنا في طريقنا رغم أننا تضررنا كثيرا، والضرر الذي نتعرض له في الفترة الحالية بسبب تأجيلات في بداية الموسم لفرق أخرى".

وأتم تصريحاته "الزمالك مستعد لأي شيء سواء إقامة السوبر أو إلغائه، ونتمنى ألا يتكرر ما حدث في الموسم المقبل، لقد حققنا بطولتين في هذا الموسم الاستثنائي وننافس أيضا على بطولتي الدوري والكأس مع إصابة مصفى فتحي وفرجاني ساسي في وقت حساس ثم الحارس الثاني عماد السيد ولم نشكو من شيء".

وتولى خلال جلال مسؤولية القيادة الفنية لـ الزمالك في الفترة ما بين أبريل 2018 ويونيو من نفس العام، ولعب الزمالك 4 مباريات تحت قيادة خالد جلال ونجح في الانتصار فيهم جميعا وحقق لقب كأس مصر.

ولكن في مواجهته الأولى هذا الموسم، تعادل مع حرس الحدود 1-1.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، وبينهما بيراميدز الذي أنهى مبارياته في الدوري هذا الموسم.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل

اقرأ أيضا

مدرب الزمالك – بين خالد جلال والأجنبي.. اختلاف داخل القلعة البيضاء

المنتخب لـ في الجول: تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعا لم يحدث

تونس 2004: حكاية منتخب رائع مع قليل من الحظ والتجنيس.. وزياد جزيري

بالفيديو – ضياء السيد يتوقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا.. "مصر لن تحمل الكأس"

لوران بوكو.. خليفة بيليه الذي منعته الرئاسة من الاحتراف

أحمد حسن.. الصقر الذي احتل عرش إفريقيا