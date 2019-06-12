مدير المنتخب: أجيري وافق على إجازة صلاح منذ اليوم الأول للمعسكر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 00:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول - توتنام

أبدى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر دهشته مما تردد بشأن تهديد محمد صلاح باستبعاده من قائمة كأس الأمم حال عدم عودته من الإجازة.

وصرح لهيطة عبر برنامج نمبر وان "أنا مندهش.. فلا يوجد عاقل يصدق هذا الكلام".

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وأوضح "منذ اليوم الأول وافق خافيير أجيري على فترة الراحة التي طلبها صلاح".

وأشار "قائمة المنتخب تضم 8 محترفين منهم 6 أنهوا الدوريات خلال الفترة من 15 إلى 28 مايو عدا النني وصلاح".

وواصل "رغم عدم مشاركة النني في نهائي الدوري الأوروبي، فإن الجهاز الفني وافق على إراحته".

وبرر مدير المنتخب هذا القرار قائلا "إذا تأهلنا لنهائي كأس الأمم يوم 19 يوليو، فإن اللاعبين سيعودوا إلى أوروبا في بداية فترة الإعداد لأن الموسم الجديد من الدوريات الأوروبية يبدأ في أغسطس، أي أنهم لن يحصلوا على إجازة لذا كان لابد من إراحتهم في الوقت الحالي".

وأكد لهيطة في ختام تصريحاته "كل لاعب له برنامج معين ينفذه يوميا، وإجازة صلاح متفق عليها منذ اليوم الأول وسينضم لمعسكر المنتخب خلال ساعات".

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