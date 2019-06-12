ثروت سويلم: لم نجامل الأهلي أو الزمالك.. وكنا نتمنى انتهاء الدوري قبل كأس الأمم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

الدوري المصري

شدد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على عدم مجاملة الاتحاد لأي من فرق الأهلي أو الزمالك في أزمة استكمال بطولة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارا من 21 يونيو الجاري.

وصرح سويلم عبر برنامج (نمبر وان): "بدون مجاملة اتحاد الكرة كان يتمنى الاستجابة لوجهة نظر النادي الأهلي وتنفيذها بأن تنتهي مسابقة الدوري قبل كأس الأمم".

وأضاف "لم نجامل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد، بل كان اتحاد الكرة حريصا أن يأخذ كل فريق الوقت الكافي لأنه يمثل مصر في البطولتين العربية والإفريقية".

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وأشار "كل هذه المشاكل كانت تصب عند رئيس لجنة المسابقات عامر حسين الذي تحمل عبء إعداد جدول المباريات في ظل ضيق الوقت وكثرة البطولات".

وبسؤاله عن صياغة اتحاد الكرة لبيانه هل كان بالاتفاق مع مسؤولي الأهلي أم لا، رد ثروت سويلم "هذا كلام يردد الحاقدون وهواة إثارة المشاكل".

ولفت المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "لجنة المسابقات بدأت من الآن التجهيز لجدول الدوري للموسم المقبل وسيتم الإعلان عنه في فترة قريبة".

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