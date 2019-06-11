قوائم أمم إفريقيا - شيلونجو يقود القائمة النهائية لمنتخب ناميبيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 14:25

كتب : عاطف شادي

منتخب ناميبيا

أعلن ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا المشاركة في أمم إفريقيا ويقود هجومها بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي.

ويقع منتخب ناميبيا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وجاءت القائمة كالآتي:

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حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز الناميبي) – لويد كازوبا (مكابي جوهانسبرج) – ماكس مبافيا (جولدن أروز الجنوب إفريقي)

خط الدفاع: رايان نايمبي ( بلاكبرن الإنجليزي) – لاري هوريب (تورا ماجيك الناميبي) – دينزيل هوسيب (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – إيفان كامبيربا ( أفريكان ستارز الناميبي) – تشارليز هامبيرا (باروكا الجنوب إفريقي)- رايان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب إفريقي)- أنانياس جيبهارد (باروكا الجنوب إفريقي)

خط الوسط: أبسالوم ليمبوندي (تايجر وينهود الناميبي) – ويلي ستيفانوس (بدون ناد) – بيتروس شيتيمبي (لوساكا ديناموز الزامبي) – رونالد كيتجيري (أفريكان ستارز الجنوب إفريقي) – داينامو فريدريكس ( بلاك ستارز الناميبي) – مارسيل باباما (جامعة ناميبيا) – مانفريد ستارك (كارل زيس الإسباني)- ديون هوتو (بيدفيست الجنوب إفريقي)- إيتاموانا كيمويني (داو سيتي الأثيوبي)

خط الهجوم: بينسون شيلونجو (الإسماعيلي) – بيتر شوليلي (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – جوسلين كاماتوكا (كاب يونايتد الجنوب إفريقي) إيزاسكار جوريراب (إف سي لايف فايترز الجنوب إفريقي)

ويفتتح منتخب ناميبيا مبارياته أمام المغرب يوم 23 يونيو على استاد السلام.

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