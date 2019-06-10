قبل أيام من انطلاق البطولة.. فيفا يهدد مالي بالاستبعاد من كأس الأمم

يواجه منتخب مالي خطر الاستبعاد من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 التي تنطلق بعد أيام.

موقع france24 كشف أن فيفا أعاد تهديد الاتحاد المالي بإيقاف نشاطه بسبب البطئ في اتخاذ الإجراءات من قبل اللجنة المسؤولة عن إعادة تنظيم الاتحاد.

بداية الأزمة

أعلن الاتحاد الدولي في شهر مارس 2017 إيقاف اتحاد مالي لكرة القدم بسبب التدخلات السياسية في إدارة شؤون اللعبة هناك، ما أدى إلى استبعاد منتخب مالي من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين قبل أن يلعب أي مباراة.

وتم وضع الاتحاد المالي لكرة القدم تحت وصاية لجنة لإعادة تنظيم أمور الاتحاد، ولكن بعد عامين كانت اللجنة بطيئة جدا في تحقيق نتائج وذلك قبل انتهاء مدة العمل المقررة لها والتي تنتهي في 31 أغسطس المقبل.

وبذلك يجب على الاتحاد المالي أن يصدر قرارا حاسما خلال اجتماعه المقرر له يوم 15 يونيو الجاري وتنفيذ حكم محكمة التحكيم الرياضية بتنظيم جمعية عمومية وانتخابات لاختيار رئيسا جديدا لاتحاد كرة القدم في مالي.

ووصل فيرون موسنجو أومبا مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مالي يوم 8 يونيو الجاري والتقى برئيس الوزراء هناك وطالب بحل سريع لهذه الأزمة وإلا سيتم استبعاد منتخب مالي من المشاركة في أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري في مصر.

ونقل فيرون موسنجو أومبا إلى رئيس وزراء مالي حديث جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قائلا: "إذا كانت نتائج الجمعية العمومية للاتحاد المالي لكرة القدم يوم 15 يونيو الجاري سيتم إيقاف النشاط الكروي في مالي وتعليق مشاركة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا".

وأكمل مبعوث الفيفا حديثه إلى رئيس وزراء مالي "لن نسمح لأكثر من شخص بسرقة كرة القدم في مالي".

وفي ذات السياق سيتوجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى مالي يوم 15 يونيو الجاري لحضور سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة هناك ومسؤولي اتحاد كرة القدم وبعض اللاعبين.

السيناريو الأقرب

قبل أقل من أسبوعين على انطلاق البطولة لا يعرف منتخب مالي مصيرة من المشاركة واللعب في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تونس وموريتانيا وأنجولا.

ولكن في حالة عدم وجود حل لأزمة الاتحاد المالي لكرة القدم سيتم استبعاد منتخب النسور من المشاركة في أمم إفريقيا ويتقلص عدد فرق المجموعة الخامسة إلى 3 منتخبات فقط يتأهل من بينهم إثنان إلى دور الـ16.

ومن المفترض أن يلعب منتخب مالي أول مباراة له في بطولة أمم إفريقيا يوم 24 يونيو ضد موريتانيا في ملعب السويس الجديد.

اقرأ أيضا

حوار في الجول - قائد جنوب إفريقيا السابق: كأس الأمم 1996 ساعدنا في توحيد الدولة.. وطموحات نسخة 2019

في الجول ينشر - نص دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة.. 11 قرارا أضروا بالنادي و3 مطالب

المستشار القانوني بالأهلي: مركز التحكيم والتسوية يحدد الأربعاء لنظر شكوى النادي ضد اتحاد الكرة

بالفيديو - عبد الستار صبري يتوقع لـ في الجول طريق بطل أمم إفريقيا.. رباعي عربي في ربع النهائي

أنجولا.. وفن مراوغة ألغام البرتغال