خاص كرة يد - محمد جمال لـ في الجول: فضلت الأهلي على باقي العروض.. وطموحي الفوز بأكبر عدد من البطولات

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 16:57

كتب : محمد سمير

محمد جمال - كرة يد

أعرب محمد جمال لاعب الدائرة المنضم حديثا لفريق يد الأهلي عن سعادته بالتعاقد مع الفريق الأحمر قادما من الجزيرة وتمنى الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات مع الفريق.

وقام فريق الأهلي بتدعيم صفوفه بلاعبي الدائرة محمد جمال وأحمد عادل من أجل الموسم المقبل.

وقال جمال في تصريحات لـ FilGoal.com : "سعيد بالانضمام إلى صفوف الأهلي وأتمنى تحقيق أكبر عدد من البطولات".

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وتابع جمال "المفاوضات بدأت معي منذ كنت معارا إلى سموحة في بطولة إفريقيا في المغرب، وقتها تم الاتفاق بشكل مبدئي".

وعن العروض المقدمة كشف جمال "كان هناك عرض من فريق الزمالك وعرضين احتراف خارجي".

وبالحديث عن سبب تفضيله للأهلي عن الزمالك المتفوق الموسم الماضي قال جمال: "بالفعل فضلت عرض الأهلي، بسبب ثقتي أن الأهلي لا يقع ولكن تعرض لسوء توفيق الموسم الماضي وإن شاء الله لن يحدث ذلك الموسم المقبل".

وعن تخوف جماهير الأهلي من قلة التدعيمات أوضح جمال "لم يبدأ الموسم الجديد حتى الآن، ومتأكد من وجود تدعيمات قوية وتخوف الجماهير طبيعي".

وأضاف جمال "أتمنى عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى فهم الحافز وأساس الرياضة".

وأتم جمال حديثه برسالة لجمهور الأهلي "أتمنى منكم المساندة والدعم للفريق، وأعدكم بعدم التخاذل واللعب بروح فانلة الفريق، وطموحي هو الفوز بأكبر عدد من البطولات خلال فترة تعاقدي كعادة النادي الأهلي".

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