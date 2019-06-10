رسميا - فلامينجو يعلن ضم ظهير بايرن ميونيخ‎

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 14:42

كتب : إسلام أحمد

رافينيا - بايرن ميونيخ

أعلن نادي فلامينجو البرازيلي ضم رافينيا في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين.

رافينيا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

رئيس النادي أعلن أن اللاعب البالغ 33 عاما سيتم تقديمه في الرابع والعشرين من يونيو المقبل.

عودة رافينيا تأتي بعد حصول النادي على توقيع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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وأصبح رافينيا خامس لاعب يُدعم صفوف الأحمر والأسود بعد ضم الأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا وبرونو هينريكي وجابريل باربوسا وروديجيو كايو.

الظهير الأيمن البرازيلي امتدت مسيرته في القارة العجوز لـ14 عاما منذ انتقاله لصفوف شالكه الألماني في 2005 ثم جنوى الإيطالي.

وارتدى البرازيلي قميص بايرن ميونيخ في صيف 2011 ليستمر بقميص البافاري 8 مواسم فاز خلالها بـ 18 لقبا محليا وأوروبيا.

ويحتل فلامينجو المركز الخامس برصيد 14 نقطة في الدوري البرازيلي بعد مرور 8 مباريات بفارق 5 نقاط عن بالميراس المتصدر.

وتعادل فلامينجو في الدربي أمام فلومينينسي بدون أهداف في مباراته الأخيرة.

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