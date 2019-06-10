مصدر مقرب من لاسارتي لـ في الجول: ملتزم بتعاقده مع الأهلي.. ولا يلتفت لتقارير الإعلام

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 14:37

كتب : أحمد الخولي

لاسارتي - الأهلي - إنبي

شدد مصدر مقرب من مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن المدرب الأوروجوياني ملتزم بتعاقده مع النادي ولا يلتفت لما يتردد في وسائل الإعلام.

وكانت انتشرت تقارير في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام تفيد بوجود مفاوضات بين الأهلي وبعض المدربين الأجانب في إشارة لاحتمالية رحيله.

وقال مصدر مقرب من لاسارتي لـ FilGoal.com: "المدرب الأوروجوياني لا يشعر بأي قلق تجاه مستقبله مع الأهلي وملتزم بتعاقده ولا يلتفت لما يتردد في وسائل الإعلام".

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وتابع "لاسارتي مطمئن لموقفه خاصة أنه لم يتلق أي رسائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول داخل النادي تلمح برغبتهم في فسخ التعاقد".

وأضاف المصدر "لاسارتي ملتزم بتعاقده الممتد لموسم ونصف الموسم وقضى منهم 6 أشهر فقط".

وشدد المصدر المقرب من لاسارتي "المدرب يركز على حسم لقب الدوري لتكون أول هداياه للجمهور الأحمر".

ويتضمن عقد مارتين لاسارتي شرطا جزائيا ينص على أن الطرف الراغب في فسخ التعاقد دون اتفاق الطرف الثاني يلتزم بدفع 3 شهور.

ويعادل ذلك 371 ألف دولار أي ما يقرب من 6 ملايين و230 ألف جنيه مصري.

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