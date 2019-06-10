مدير الكرة بالإسماعيلي: بامبو لم يوقع للأهلي.. وملف باهر ومتولي بيد الإدارة

نفى صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي ما تردد بأن كريم أحمد "بامبو" لاعب الفريق وقع على عقود للانتقال إلى النادي الأهلي.

وصرح المنياوي عبر قناة تايم سبورتس "كريم بامبو لاعب مميز جدا وخلوق وأتمنى استمراره مع النادي، فهو يتطلع للاحتراف الخارجي، ولم يوقع للأهلي مثلما يتردد، وذلك بتأكيد من اللاعب ووالده ووكيل أعماله أنور شلوفة".

وأضاف "بامبو سيلعب خارج مصر أو يبقى بصفوف الإسماعيلي، لقد نصحته وقلت له أنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الإسماعيلية، وهذا أمر مهم، لا أحب الضغط على اللاعب، إذا كان لديه عرض خارجي أهلا وسهلا وإلا سيبقى معنا".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي "عندما توليت المسؤولية لم أكن أعرف كريم بامبو، لأنني بعيد عن أجواء النادي منذ 5 سنوات، لذا سألته لماذا لا يشارك في المباريات ورد علي حينها (لا أعلم)".

وواصل "لقد أكد لي رئيس نادي الإسماعيلي أنه لا توجد مشكلة بشأن كريم بامبو، وترك للجهاز الفني حرية القرار في إشراكه بالمباريات، ولكن لا أعرف إذا قرار إبعاده قبل قدومي له علاقة بالتوقيع للأهلي أم لا".

وأوضح مدير الكرة بالإسماعيلي "لقد أبدى بامبو التزاما شديدا في حضور التدريبات رغم عدم صرف بعض مستحقاته المتأخرة وحصول زملائه على رواتبهم، ثم تحدث مع رئيس النادي في الأمر وأنهى الأزمة في غضون 5 دقائق".

في سياق متصل تطرق صبري المنياوي للحديث عن ارتباط الثنائي باهر المحمدي ومحمود متولي بالانتقال للأهلي، مؤكدا "باهر والمحمدي لا يحق لهما التوقيع لأي ناد لأن عقد الثنائي ممتد، لكن محمود متولي يمكنه التوقيع لأي ناد في يناير".

وأشار "ملف الثنائي بيد مجلس إدارة النادي، لقد انشغلنا بالناحية الفنية وتحسين النتائج ولم نتحدث مع إدارة النادي بشأن لاعبي الفريق وعقودهم، والملف الوحيد الذي تولينا مسؤوليته كريم بامبو بتكليف من رئيس النادي".

وأتم تصريحاته "أسمع أحاديث عن ارتباط باهر المحمدي بالأهلي ولكنه غير متداول في النادي، أما ملف محمود متولي مفتوح مع الإدارة، ولا أعلم هل سيبقى معنا أم سيرحل".

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