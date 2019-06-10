خاص خبر في الجول - الزمالك يدرس إقامة معسكرين خلال بطولة أمم إفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 14:02

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام حرس الحدود

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال إقامة معسكرين خلال فترة التوقف بسبب بطولة أمم إفريقيا.

ويستأنف الزمالك مباريات الدوري المصري عقب بطولة أمم إفريقيا بثلاث مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن هناك دراسة بإقامة معسكرين أحدهما داخل مصر والآخر في أوروبا.

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وقال المصدر: "استقر الجهاز الفني بصورة كبيرة على إقامة معسكر أول داخل مصر خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف "هناك مفاضلة بين السادس من أكتوبر وأحد المدن الساحلية لاستضافة الفريق مع إمكانية إقامة مباريات ودية".

وتابع "يتم دراسة إقامة معسكر آخر خارجي بأحد البلدان الأوروبية، خاصة في ظل وجود ترحيب قوي وتفاهم مع مجلس إدارة النادي".

وشدد المصدر "مجلس الإدارة قرر توفير كافة التسهيلات للفريق ولكن لن يتم حسم الأمر نهائيا إلا عقب العودة للتدريبات".

ويسعى الزمالك لتجهيز لاعبيه بصورة جيدة خلال فترة التوقف الدولي من أجل مباريات الدوري المصري.

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الزمالك معسكر الدوري

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