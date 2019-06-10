دي ليخت شعر بالصدمة من عرض رونالدو خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 12:27

كتب : إسلام أحمد

ماتياس دي ليخت - أياكس

شعر ماتياس دي ليخت مدافع المنتخب الهولندي وأياكس بالصدمة من عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانضمام لصفوف يوفنتوس خلال مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية.

دي ليخت فشل في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال بالخسارة في المباراة النهائية بهدف نظيف.

عقب نهاية اللقاء شوهد رونالدو ودي ليخت يتبادلان الحديث قبل تتويج برازيل أوروبا باللقب.

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دي ليخت أفصح عن حديثه مع رونالدو لـ"نوش" البرتغالية "لقد طلب رونالدو مني الانضمام ليوفنتوس".

وتابع "لقد شعرت بالصدمة قليلا من السؤال ولذلك ضحكت، لم أفهم ما قاله في البداية".

ووفقا لبعض التقارير فأن اللاعب رفض عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يظهر الصراع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدماته.

وعن مستقبله تابع "الآن سأذهب للراحة وثم أفكر في الأفضل لي وأقرر، بالنسبة للاعب شاب مثلي من المهم الذهاب لناد ألعب معه باستمرارية، هذا الهدف الأساسي".

قائد أياكس الهولندي البالغ 19 عاما قاد الفريق لتحقيق الثنائية المحلية وحصد جائزة الفتى الذهي لعام 2018 كأفضل لاعب شاب.

دي ليخت شارك في 55 مباراة بقميص أياكس سجل 7 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

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