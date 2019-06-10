قال حماد صدقي مدرب الجونة إنه أنهى تعاقده مع فريقه بعد نهاية عقده وعدم توصله لاتفاق مع النادي يرضي "كافة الأطراف" حسب وصفه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح صدقي قائلا: "أنهيت علاقتي بفريق الجونة، كان هناك جلسة من أجل تجديد التعاقد لكننا لم نتفق".

وأضاف "بعض البنود لم نصل فيها لحل يرضي كافة الأطراف".

وواصل "لن اجدد، كان هدفنا الاستمرار في الدوري الممتاز وقد كان".

وأتم "كنت أنتظر مباراة الزمالك بالدوري، لكن القرار أن المباراة بعد كأس الأمم، وعقدي انتهى مع الفريق".

الجونة ضمن الاستمرار في الدوري المصري الممتاز بعد تأهله إليه بنهاية الموسم الماضي، وهبطت أندية بتروجت والداخلية والنجوم لموسم 2018-2019، ويتبقى له مباراة وحيدة ضد الزمالك.

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