قال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري إن الجهاز الفني سيجتمع مع مجلس إدارة النادي لوضع تصورات واحتياجات الموسم الجديد، مشددا على أنه لا توجد أي مشكلة مع المجلس وطلب الطاقم الفني بصرف مستحقات اللاعبين في موعد ثابت، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حمد قائلا: "نجتمع مع مجلس إدارة المصري مساء الإثنين لوضع تصورات واحتياجات الموسم الجديد".

وأضاف "لا توجد مشكلة مع مجلس الإدارة، الأجهزة الفنية تضع احتياجاتها قبل كل موسم وهو أمر طبيعي ويبدو أن البعض صوره على أنه أزمة أو مشكلة".

وأضاف "طلبنا فقط بجانب الصفقات، صرف مستحقات اللاعبين في موعد ثابت وتحديد موعد مؤكد في حال حدوث أي ضائقة مالية".

وأتم "نعلم ظروف النادي المالية، والشهور الأخيرة اطلعنا فيها على الوضع بشكل كاف، لكننا نضع في خطتنا التقدم بالفريق لمراكز أفضل ولا بد من تهيئة الأوضاع للاعبين حتى لا يتشتت تركيزهم في أمور خارج الملعب".

سمير حلبية تحدث في حوار مطول مع FilGoal.com نفى من خلاله وجود أي مشكلة مع إيهاب جلال مدرب الفريق أو طاقمه الفني، ومشددا على أن الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي حاليا سببها عدم التزام الشركة الراعية بسدد المستحقات وأندية أخرى مثل الأهلي والإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

المصري أنهى الموسم في المركز الرابع ببطولة الدوري برصيد 52، ليقترب جدا من المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرابع على التوالي.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي للمصري بعد نهاية الموسم؟

اقرأ أيضا:

أبو ريدة: لم نصل لاتفاق مُحدد ولا نية لإلغاء الدوري.. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية

بالفيديو – البرتغال بطلة أولى لدوري الأمم الأوروبية.. وعقدة النهائيات تتواصل مع هولندا

استعدادات أمم إفريقيا – ساسي ينضم للتدريبات الجماعية مع تونس.. "قد يلعب أمام كرواتيا"

توجو 2010.. دماء جففها الزمن

مايكروفون إفريقيا – تعليق فرنسي بلكنة عربية.. "وخدعة الراديو الفاشلة"