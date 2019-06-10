الأهلي: عدم استكمال المباريات لا يعني الانسحاب من الدوري

أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي، إن مسؤولي النادي لم يصدر عنهم كلمة تفيد بانسحاب الفريق من بطولة الدوري على خلفية أزمة مؤجلات الزمالك والإصرار على استكمال المسابقة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.

وقال فؤاد عبر برنامج الماتش: "الأهلي لا يتراجع عن موقف أو قرار، هناك بعض القرارات لكل منا تفسيرها من إعلام ومسؤولين وجماهير، فكرة عدم استكمال المباريات لا تعني الانسحاب من بطولة الدوري وما يترتب عليها تبعات في منتهى الخطورة".

وأوضح "بل نقصد التوقف عن استكمال مباريات الفريق لحين حل المشكلة وإثبات أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من كل الأندية بدليل قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الأهلي والمقاولون لحين الفصل في المشكلة".

وتابع "هل صرح مسؤول بالأهلي أو كلمة أو بيان صادر عبر الموقع الرسمي للنادي أو قناته أو على لسان المتحدث الرسمي أو مدير الكرة أو رئيس النادي تحدث عن فكرة الانسحاب.. هناك فارق بين عدم استكمال المباريات والانسحاب، الأهلي لا يضم خبراء لوائح فقط بل خبراء في اللغة العربية ونصيغ كل حرف بعناية".

وأشار "لم يصرح مسؤول بالأهلي بأننا لن نلعب مبارياتنا لحين أن يلعب المنافس مؤجلاته لأن الأهلي كان يدعم الزمالك كل الدعم في نهائي الكونفدرالية لأنه يمثل مصر".

وتساءل "لكن لماذا لا يلعب المنافس مبارياته في موعدها رغم التعهد كتابيا من رئيس نادي الزمالك أرسل يوم 24 أبريل لاتحاد الكرة، بخوض مباراة كل 3 أيام وتحدد أيام 9 و12 و15 مايو لكن الزمالك رفض اللعب يوم 15 رغم تبقي 6 أيام على نهائي الكونفدرالية".

وواصل "هذا الأمر لم يحدث مع الأهلي، لقد واجهنا الزمالك يوم 30 مارس في بركة مياه ببرج العرب وأجهد اللاعبين ثم أصر اتحاد الكرة على أداء مباراة أخرى يوم 2 أبريل بنفس الظروف وعلى نفس الملعب ثم سافر الأهلي في اليوم التالي 10 ساعات إلى جنوب إفريقيا ووصل يوم 4 ولعب 6 أبريل ونال خسارة قاسية أمام صن داونز ثم عاد إلى مصر يوم 7 إلى مصر ليواجه المقاصة يوم 10، فلم يتم تأجيل أي مباراة للراحة أو الرفاهية، ولم يعترض الأهلي".

وأردف شريف فؤاد "عندما خاطبنا اتحاد الكرة للاستفسار إنقاذا للموسم وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف لم تصلنا إجابة حتى هذه اللحظة".

وشدد "الأهلي أكثر المؤسسات حرصا على ضبط المسابقة المحلية، لأن مجلس إدارة اتحاد الكرة مفوض من الأندية لإدارة المسابقة، هل آن الأوان للحديث عن رابطة للأندية تدير الدوري؟ الأهلي لا يستقوي ولا يهدد ولا يلوح بل حريص على وضع الأمور في نصابها بعد أن فاض الكيل، نحن نريد قواعد واضحة وضوابط وعدم الكيل بمكيالين، فالأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه والكيل بمكيال واحد بين جميع أندية الدوري الممتاز".

واستدرك "أما ما يروج مسؤولو اتحاد الكرة بامتداد الموسم لبعد كأس الأمم، كان في حال تأهل الأهلي والزمالك أو الفريقين لنهائي البطولتين العربية والإفريقية، ولكن الأهلي خرج من البطولتين واستكمل الزمالك مشواره في الكونفدرالية فقط، وإذا كان الموسم ممتدا فلماذا لعب الأهلي مباراة كل 72 ساعة ولم تكن هناك فترة لالتقاط الأنفاس لماذا الضغط على الأهلي بهذا الشكل بعد الخروج الإفريقي؟".

وأوضح "حتى الآن لا جديد في موقف النادي الأهلي، المستشار القانوني تقدم بشكوى أولى للجنة التظلمات ويتبعها بشكوى أخرى لمركز التسوية والتحكيم في اليوم الثاني ثم التصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية في اليوم الثالث، بعدما استنفذ مجلس الإدارة كل الطرق الودية والقانونية واتصالات على مدار الأشهر الماضية".

واستدرك "لكن يبدو أن اتحاد الكرة أراد استهلاك الوقت خلال الأسابيع الماضية لوضع الأهلي أمام أمر واقع، وهو بدء معسكر المنتخب ثم الحديث عن المهمة القومية في كأس الأمم الإفريقية، والتي يدعمها النادي الأهلي لإنجاحها ولا أحد يزايد على هذا الأمر".

وأردف "إلا أن مجلس إدارة الأهلي مسؤول أمام أعضاء النادي وجماهيره للحفاظ على الحقوق والالتزام بإخراج مسابقة مميزة وعدم الإضرار بأي ناد محلي، هناك عدد كبير من فرق الدوري الممتاز متضامنة مع الأهلي وبدأت اتصالات بخصوص اتخاذ موقف جماعي ولكن لا نريد أن نستبق الأحداث، لأن مجلس إدارة الأهلي لا يريد إغلاق الباب".

وأوضح "هناك 9 أندية وقعت على مذكرة تم إرسالها لاتحاد الكرة ولدينا نسخة منها يطالبون فيها بإلغاء الهبوط ما يعني إلغاء الدوري وإفساد هذا الموسم، لا أحد يريد ذلك لأن هناك التزامات وعقود رعاية وبالتالي ترتيبات وأندية ستشارك في بطولات إفريقيا، لا نريد أن نبخس حق أحد".

وبشأن إمكانية وصول رد من الاتحاد الدولي يقول إن هذا النزاع شأن داخلي بين اتحاد الكرة والأندية، رد شريف فؤاد "في تقديري وخبرتي بالأهلي ورجاله ومكانتهم الدولية، ما كانوا ليقدموا على خطوات وإلا تكون محسوبة جيدا وبشكل دقيق فيما يتعلق بكل خطوة ونتائجها، ما لم يكن الأهلي واثقا من أن كل خطوة لها هدف واضح وتحقق مردودوا يضبط منظومة كرة القدم في مصر، ما كان النادي يلجأ لها، الإدارة استعدت جيدا بكل الأوراق والمستندات".

وأتم تصريحاته "أنا صعقت عند الإطلاع على حجم الأوراق الموضوعة أمام اللجنة القانونية بالنادي الأهلي واستغرقت ساعات طوال لقراءة بعض من آلاف الأوراق ومداخلات هاتفية مسجلة وتصريحات تليفزيونية لمسؤولين مسجلة ومترجمة لأن الأهلي عندما يقدم على خطوة يعد لها بشكل جيد جدا ولديه من الخبرات القانونية والدولية التي تعرف متى وأين وكيف يتم تقديمها ليحصل على حقوقه".

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