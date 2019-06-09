منتخب مصر: عزلنا اللاعبين عن المشاكل والأجواء السلبية.. وراعينا لاعبي الزمالك

نفى هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، أن يكون اتحاد الكرة قد اقترح على الجهاز الفني للفراعنة الاستغناء عن بعض لاعبيه لإكمال مسابقة الدوري.

منتخب مصر يستعد لخوض مباراته الودية الأولى استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، عندما يستقبل تنزانيا على ملعب برج العرب يوم 13 يونيو المقبل.

وتحدث رمزي عن تطورات معسكر المنتخب في حديثه مع أون سبورت: "وصلنا لمعدل مميز في اللياقة البدنية اليوم، بعد أن كان اللاعبون متفاوتون في معدلات اللياقة ببداية المعسكر".

وأضاف: "نحدد برامج الاستشفاء حسب حالة كل لاعب، ندرك أن لاعبي الزمالك مروا بضغوط كبيرة وضغط عصبي في نهائي الكونفدرالية، ولذا خصصنا لهم تأهيلا خاصا عن طريق أجهزة على أعلى مستوى".

وواصل: "بدأنا التدريبات التكتيكية اليوم، تدربنا أحيانا على اللعب بمهاجم وحيد، أو بمهاجمين، وجربنا طريقتين 4-2-3-1 و4-3-3".

وعن سبب اختيار تنزانيا وغينيا لمواجهتهما في مباراتين وديتين، أجاب رمزي: "في البداية رغبنا في مواجهة منتخب من المستوى الأول، لكن أدركنا الحالة العامة للاعبين سواء المحترفين في أوروبا الذين أنهوا الموسم مبكرا، أو اللاعبين المحليين المجهدين، ولذا رغبنا في تخفيف الضغوط عليهم".

وكشف: "نريد أيضا إعطاء الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين وأن نجرب طرق اللعب، نريد تجهيز بدائل للبطولة التي ستكون طويلة".

وتحدث مدرب منتخب مصر عن زيمبابوي منافس مصر الأول في أمم إفريقيا: "تعادل زيمبابوي 0-0 أمام نيجيريا وديًا نتيجة جيدة، خصوصا أن منتخبهم مقسوم إلى فريقين، في اليوم السابق لعبوا مباراة في كأس كوسافا. نتابعهم جيدا وشاهدناهم أكثر من مرة، إنه فريق يتكتل دفاعيًا، ولديه سرعات في الهجوم ويعتمد على الكرات الطولية".

وعند سؤاله عن مقترح استغناء المنتخب عن بعض لاعبيه مؤقتا ليعودوا إلى أنديتهم ويتم إنهاء مسابقة الدوري المصري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، أجاب هاني رمزي: "حتى الآن لم نتلق إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن التطورات، تركيزنا منصب على عملنا، هناك الكثير من المشاكل في الخارج، لكننا ناجحين في فصل اللاعبين عن أي أجواء سلبية".

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