المتحدث باسم الأهلي: لن ننسحب.. 10 أندية طلبت تضامنا لإلغاء الدوري وسؤال عن الزمالك

"الأهلي لن ينسحب من بطولة الدوري. لدينا الكثير من الإجراءات".. هكذا تحدث شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي.

و قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

في البداية تحدث شريف فواد عن البيان، قائلا: "الأهلي ليس في خصومة مع أي أحد. نحن نسعى للصالح العام ولصالح الكرة المصرية فيما هو مقبل من مواسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "الأهلي في غاية الاستياء بسبب عدم رد اتحاد الكرة على خطاباته الرسمية".

وواصل "اتحاد الكرة أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد اللعب النظيف".

وكشف "يوجد 9 أندية إلى جانب فريق الداخلية أرسلت لـ الأهلي مذكرة اليوم السبت طلبت من النادي التضامن معهم في قرار إلغاء مسابقة الدوري، أو إلغاء الهبوط".

وتابع "الأهلي حريص على الشفافية وحريص على حقوقه، وقررنا اتخاذ تلك الخطوات بعدما لم يرد اتحاد الكرة على خطاباتنا منذ أكثر من 10 أيام".

وأشار "اتحاد الكرة ألزم نفسه في خطاب رسمي للاتحاد الدولي إنهاء الموسم مع نهاية شهر يونيو وفتح باب القيد في الأول من شهر يوليو. وهذا لن يحدث".

وتحدث شريف فؤاد عن مفاجأة، على حد وصفه، قائلا: "هاني أبو ريدة تحدثت مع محمود الخطيب في جلسة ودية جمعتهما بالصدفة وطرح عليه فكرة استكمال الدوري دون دوليين، والأهلي لم يعترض والخطيب أخبر أبو ريدة بأن على اتحاد الكرة اتخاذ القرار المناسب".

ويُكمل "اتحاد الكرة أصدر بيانا وأشار إلى أنه سيستطلع رأي الأندية في استكمال البطولة دون دوليين، والمفاجأة أنه لم يفعل ذلك. اتحاد الكرة لم يخاطب أي ناد. أمور تدور بشكل غريب في اتحاد الكرة".

وشدد "الأهلي لن ينسحب من الدوري. الأهلي يختار صياغة قراراته بعناية شديدة ولدينا العديد من الإجراءات التي سنتخذها تباعا. لكل حديث، حديث. نُجهز سيناريوهات لكل الأمور".

وتساءل المتحدث باسم الأهلي "لماذا لم يلعب الزمالك الشقيق مبارياته في الدوري كما كان مُخطط لها؟".

ودلل "تونس والمغرب ورغم وصول أنديتهما لنهائي إفريقيا إلا أن المسابقة المحلية انتهت قبل أمم إفريقيا. لماذا لم يحدث ذلك في مصر؟".

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح اليوم السبت تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

كان النادي الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

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