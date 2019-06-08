كيكر الألمانية: نورنبيرج مهتم بضم عمرو وردة.. المدرب يريد تدريبه من جديد

السبت، 08 يونيو 2019 - 19:44

كتب : FilGoal

احتفال سابق لـ عمرو وردة مع دامير كانادي مدرب أتروميتوس السابق

أبدى نادي نورنبيرج الألماني رغبته في التعاقد مع محترفنا المصري عمرو وردة من صفوف باوك اليوناني، حسبما أشارت صحيفة كيكر الألمانية.

نادي نورنبيرج هبط للدرجة الثانية بعدما احتل المركز الأخير في الدوري الألماني الموسم الماضي.

بعد نهاية الموسم وهبوط الفريق، أعلن نورنبيرج تعاقده مع المدرب النمساوي دامير كانادي المدير الفني السابق لفريق أتروميتوس اليوناني، الذي لعب فيه عمرو وردة على سبيل الإعارة.

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ويرغب مدرب نورنبيرج في تدريب عمرو وردة من جديد، وأبدى رغبته للنادي في التعاقد مع الجناح المصري صاحب الـ 25 عاما، حسبما كشفت صحيفة كيكر الألمانية ونقلته العديد من الصحف اليونانية.

دامير كانادي تولى تدريب أتروميتوس في الفترة ما بين يوليو 2017 وحتى مايو 2019.

وظهر عمرو وردة في 42 مباراة تحت قيادة كانادي خلال فترة تواجد محترفنا المصري في صفوف أتروميتوس.

وسجل وردة 13 هدفا وصنع 9 خلال لعبه 42 مباراة تحت قيادة مدرب نورنبيرج الحالي، وهو أفضل سجل لـ وردة مع المدربين.

عمرو وردة انضم إلى باوك في 2017 قبل أن يرحل معارا إلى أتروميتوس ويعود مجددا إلى باوك، ويرحل مرة أخرى إلى أتروميتوس في يناير من العام الماضي.

ولعب وردة 36 مباراة الموسم الماضي بقميص باوك وأتروميتوس ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ويمتد عقد عمرو وردة مع باوك حتى 2020، وتواجد اللاعب في قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2019.

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