أس: بيل طلب البقاء في ريال مدريد لأسباب شخصية

السبت، 08 يونيو 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - الصورة من صحيفة أس

رغم قلة مشاركاته مع زين الدين زيدان، ورغم تردد اسمه كثيرا في قائمة المرشحين للرحيل عن ريال مدريد، إلا أن الويلزي جاريث بيل يرغب في البقاء في النادي الملكي.

صحيفة أس الإسبانية كشفت في تقرير حصري لها حديث جاريث بيل مع مسؤولي ريال مدريد وأخبرهم برغبته في عدم الرحيل من صفوف الفريق.

في البداية تحدث جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل مع إدارة ريال مدريد ليبلغهم برغبة اللاعب في البقاء، ولكن قبل انضمام الجناح الويلزي إلى معسكر منتخب بلاده حرص على التحدث مع مسؤولي النادي بشكل شخصي.

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بيل أخبر مسؤولي ريال مدريد أنه يخطط للبقاء في النادي وعدم الرحيل، على الرغم من علمه بصعوبة اللعب كأساسي الموسم المقبل.

استقرار عائلة جاريث بيل في إسبانيا ضمن الأسباب الشخصية الرئيسية التي جعلت بيل يرغب في البقاء في ريال مدريد، حسبما كشفت أس.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام، مع عقد يمتد حتى 2022.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية في وقت سابق إمكانية دخول بيل في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها إلى مانشستر يونايتد، على أن ينضم بول بوجبا إلى ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

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