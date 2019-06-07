الجنون مستمر.. ميرور: ريال مدريد يستهدف ضم بوجبا.. بيل ضمن الصفقة

لا تعتقد أن سوق انتقالات ريال مدريد انتهى بالتعاقد مع إيدين هازارد، لا. الجنون مستمر والهدف الجديد هو بول بوجبا.

صحيفة ميرور البريطانية كشفت في تقرير حصري لها استهداف ريال مدريد التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

تحرك ريال مدريد نحو بوجبا يأتي بعد إتمام التعاقد مع إيدين هازارد نجم البلوز، ليبدأ النادي الملكي في التحرك نحو هدف جديد.

ريال مدريد يرغب في ضم بوجبا هذا الصيف وسيعرض على مانشستر يونايتد جاريث بيل، ضمن الصفقة حسبما أشارت ميرور.

ورغم رغبة زين الدين زيدان في ضم بوجبا، إلا أن الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق فالفريق الإنجليزي لن يقبل بأقل من 130 مليون يورو لترك النجم الفرنسي، وفقا لـ الصحيفة.

أزمة تواجد جاريث بيل ضمن الصفقة تأتي بسبب الراتب الذي يحصل عليه الجناح الويلزي.

ويترأس بيل قائمة أكثر لاعبي ريال مدريد أجرًا بـ 14 مليون يورو سنويًا، وهو ما قد يكون عائقا حول إتمام رحيل اللاعب إلى يونايتد ضمن صفقة انضمام بوجبا للفريق الملكي.

لاعب الوسط الفرنسي صاحب الـ 26 عاما انضم لـ يونايتد في صيف 2016 قادما من يوفنتوس بـ 100 مليون يورو.

ويمتد عقد بوجبا مع يونايتد 2021 وشارك مع الفريق الإنجليزي في 47 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 11 في موسم تخلله العديد من الأزمات بين بول وجوزيه مورينيو قبل أن يرحل الأخير عن تدريب الفريق.

على الجانب الآخر يمتد عقد الجناح الويلزي بيل مع ريال مدريد حتى عام 2022.

وانضم صاحب الـ 29 عاما إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6، وإمكانية رحيله تتزايد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويمكنك اختيار تشكيل يونايتد مع بوجبا وبدونه من هنا

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