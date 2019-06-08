بالفيديو - كرواتيا تنتزع الصدارة مؤقتا بالفوز على ويلز في تصفيات يورو

انتزعت كرواتيا صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا في تصفيات يورو 2020 بالفوز على ويلز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة على ملعب جرادسكي.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان كرواتيا

المنتخب الذي وصل لنهائي مونديال 2018 تقدم بهدفين على نظيره الويلزي قبل أن يقلص الأخير الفارق قبل دقائق من النهاية ليجبر أصحاب الأرض على التراجع للدفاع.

هدف اللقاء الأول أتى مع الدقيقة 17 عن طريق هدف ذاتي للاعب الويلزي جيمس لورانس إذ فشل في تشتيت عرضية قوية من الجانب الأيسر صنعها إيفان بيريسيتش لتسكن الكرة في الشباك.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة قبل أن يضيف بيريسيتش هدفا ثانية عقب مرور 3 دقائق من الشوط الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومع الدقيقة 77 نجح دافيد بروكس في تقليص الفارق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليسجل أول أهدافه الدولية، قبل أن تستمر سيطرة رجال المدرب ريان جيجز في الدقائق الأخيرة في محاولة لإدراك التعادل، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

كرواتيا ارتفع رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا من 3 مباريات بينما توقف رصيد ويلز عند 3 نقاط من مباراتين.

وفي مباراة أخرى في المجموعة الثامنة تفوقت أيسلندا على ألبانيا بهدف نظيف سجله يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 22، ليرتفع رصيد أيسلندا إلى 6 نقاط في المركز الثالث ويتوقف رصيد ألبانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع

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