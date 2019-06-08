تعجب سمير حلبية رئيس النادي المصري مما يثار حول وجود مشاكل بين الإدارة وإيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وأجرى سمير حلبية حوارا مع FilGoal.com تحدث خلاله عن علاقته بإيهاب جلال مدرب الفريق، وعن الأزمة المالية التي تواجه النادي وموقف استاد بورسعيد.

وقال حلبية في تصريحات لـFilGoal.com: "بعد انتهاء الدوري، اتفقت مع إيهاب جلال على عقد جلسة لتحديد متطلبات الموسم الجديد، وموقف اللاعبين عقب عودته من أداء العمرة، وسيتم هذا الاجتماع بعد غد الاثنين، والاجتماع لمصلحة النادي المصري والاستعداد بشكل قوى للموسم الجديد والظهور أفضل مما وصلنا إليه طوال المواسم الأربعة الأخيرة التي تواجدنا فيها بالمربع الذهبي".

وأضاف "رحيل أي لاعب عن الفريق سيكون بقرار من إيهاب جلال، سواء انتهاء عقد أو عروض من أندية أخرى، وفي الوقت الحالي لم يصلنا أي عرض رسمي لضم أي لاعب".

وواصل "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه رؤية لتكوين فريق قوى يفيد المصري لسنوات مع تدعيم صفوف الفريق بأبنائه من قطاع الناشئين".

وانتقل رئيس المصري للحديث عن الأزمة المالية التي تواجه النادي، فقال "الأزمة يتعرض لها معظم الأندية، خاصة وأن العوائد المالية محددة ولها أسباب، منها عدم التزام الشركة الراعية بسداد مستحقات الرعاية للمصري، وأندية أخرى مثل الأهلي والإسماعيلي، وسنحدد مصير تعاقدنا مع شركة بريزنتيشن في الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة سواء عدم تكملة التعاقد أو تعهد الشركة بمواعيد سداد المستحقات، وباشتراطات أخرى لصالح المصري".

واسترسل "محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان دائم الدعم ومساندة النادي المصري في جميع المواقف، وبفضله حققنا هذه النجاحات لعشقه للنادي وسعيه لوجود المصري في أفضل حال".

وأخيرا، تحدث سمير حلبية عن موقف استاد بورسعيد، فقال "التقرير الهندسي وجميع القرارات المتوقعة لفترات الترميم يتابعها مجلس الإدارة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وخلال الأيام القادمة سيتم اتخاذ القرار اللازم بناء على التقارير الهندسية والجهات التي ستقوم بالتنفيذ".

المصري أنهى الموسم في المركز الرابع ببطولة الدوري برصيد 52، ليقترب جدا من المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرابع على التوالي.

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