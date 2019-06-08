كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استخدام التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم ببطولة الدوري.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـFilGoal.com: "من المفترض أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم للعمل به بداية من يوم 1 يونيو الجاري".

واستدرك "لكن الأمر مختلف في مصر لأن المسابقات مازالت جارية والموسم لم ينته بعد، لذلك سيستمر العمل بالقوانين القديمة لنهاية الموسم".

وأتم "وسيبدأ تطبيق تعديلات قوانين كرة القدم بداية من الموسم المقبل. إذ سيتم تخصيص محاضرات ومعسكرات لتدريب الحكام على التعديلات الجديدة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أقر عددا من التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم التحكيمية، وبدأ العمل بها بداية من يوم 1 يونيو الجاري.

ولم ينته الموسم الكروي في مصر، إذ توقفت بطولة الدوري ومازالت بها بعض المباريات المؤجلة لفريقي الزمالك، والأهلي، بالإضافة لبطولة كأس مصر التي لم تستكمل بعد، ومؤجلة لما بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر بالفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

طالع أيضا

الأهلي في مذكرة لاتحاد الكرة: متمسكون بكافة حقوقنا في الدوري

كوت ديفوار.. حتى لا تنقرض الأفيال مرتين

الإعلان عن رحيل ساري الأسبوع المقبل

خطف وجماعات متمردة.. حكاية مثيرة عن كوبا أمريكا

ميدو يقترب من العودة للتدريب في الدوري المصري

تعرف على هدافي مصر في أمم إفريقيا